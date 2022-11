Mercato : Une bombe se confirme pour Zidane, son retour annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, Zinédine Zidane va faire son grand retour. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le technicien devrait prendre la tête de l'équipe de France et ainsi succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde. Le champion du monde 1998 serait tout proche de trouver un accord avec la Fédération française de football.

« Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite ». Questionné il y a quelques semaines sur son avenir, Zinédine Zidane avait annoncé son retour prochain. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le technicien devrait prendre en main l'équipe de France.

Zidane successeur de Deschamps après la Coupe du monde

Selon les informations de Mundo Deportivo et de Télémadrid, Zinédine Zidane succèdera à Didier Deschamps après la Coupe du monde, et ce quelque soit le parcours des Bleus au Qatar. Les négociations avec la FFF entreraient dans leur phase finale.

Un accord trouvé avec la FFF ?

Comme l'annonce la presse espagnole, Zinédine Zidane serait sur le pont de s'entendre avec Noël Le Graët. Le champion du monde 1998 devrait débarquer sur le banc de l'équipe de France aux côtés de son adjoint de toujours, David Bettoni.