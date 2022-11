Équipe de France : Deschamps évoque son avenir, Zidane est prévenu

Arthur Montagne

Interrogé sur son avenir alors que son contrat avec la FFF prend fin à l’issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps ne semple pas encore avoir pris de décision concrète. Zinedine Zidane, le favori pour lui succéder, va donc devoir se montrer encore patient.

L'avenir de Didier Deschamps commence à faire parler. Et pour cause, le contrat du sélectionneur avec la FFF s'achève après la Coupe du monde, et selon le résultat de l'équipe de France, il pourrait décider de quitter les Bleus, plus de dix ans après son arrivée. En attendant le choix de Didier Deschamps, Zinedine Zidane, le favori pour reprendre le poste, est en stand-by. Et ce n'est pas la dernière sortie du sélectionneur qui va lui donner plus d'indications.

«Après on verra»

« Ma dernière compétition avec les Bleus ? Je ne sais pas, je ne me pose pas la question. Cela fait un peu plus de dix ans que je suis en poste. Je ne me projette jamais. J’ai cette tranquillité-là. Mon énergie n’est jamais focalisée une demi-seconde sur "ah peut-être qu’après…" Non. Je fais tout pour que cela se passe le mieux possible maintenant. Après on verra. Il n’y a pas d’inquiétudes ou de pensées négatives par rapport à ça », lance le sélectionneur des Bleus dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.

«Je suis un privilégié»