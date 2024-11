Mercato - OM : Une signature se prépare, «on s’en fiche complètement»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques semaines avant que le contrat de Mehdi Benatia expire. Aujourd'hui conseiller sportif de l’OM, le Marocain ne devrait toutefois pas arrêter de travailler de sitôt avec le club phocéen. En effet, il a été expliqué que Benatia pourrait prochainement signer un nouveau contrat et devenir directeur sportif de l’OM. Un sujet loin d’être si important que cela selon Thibaud Vézirian.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, l’OM annonçait la réorganisation de son pôle sportif avec notamment l’arrivée de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif. Depuis, le Marocain a montré à quel point il était important, lui qui a été à l’origine des gros coups du dernier mercato estival. Mais voilà que l’avenir de Benatia s’est retrouvé au coeur des interrogations. En effet, son contrat avec l’OM expire à la fin de l'année. Quid alors de la suite ? Ce serait en train d’être réglé actuellement à Marseille. Un nouveau contrat serait sur le point d’être signé par Mehdi Benatia, qui deviendrait par la même occasion directeur sportif.

Un nouveau contrat pour Benatia à l’OM ?

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a été interrogé sur cette prolongation de Mehdi Benatia à l’OM. Il a alors expliqué : « La prolongation de Benatia ? Je pense qu’on s’en fiche complètement. Il est en contrat de prestation service extérieure. Un contrat de prestation service extérieure, tu peux être en contrat ou pas, on peut te le couper quand on veut, où on veut. C’est un CDD. Il peut resigner 1 an, 6 mois, 2 mois, ça ne change rien. C’est comme certains me disaient que le contrat de Longoria au conseil de surveillance s’arrêtait à telle date, tu peux le prolonger et l’arrêter 15 jours après, ce n’est pas le problème. Ce sont des trucs complètement inutiles à commenter. Heureusement qu’il travaille avec un contrat, mais il pourrait très bien, en tant que freelance, travailler sans contrat, en facturant tous les mois, sur un contrat oral. Ça existe ».

« Je travaille tous les jours comme si j’allais rester 10 ans »

Récemment, à l’occasion de son passage sur RMC, Mehdi Benatia avait parlé de son avenir à l’OM. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Le Marocain avait alors répondu : « Je vais prolonger alors que je suis en fin de contrat ? Si je dois continuer à travailler, je n’ai pas besoin de parler de contrat. Je suis là pour travailler, être au service du président, du coach, pour attirer les meilleurs joueurs. Tu crois que je pense à mon contrat en ce moment… Je pense à Lens, à trouver les solutions. Ce que je veux c’est travailler tranquillement. (…) Je travaille tous les jours comme si j’allais rester 10 ans. Ce que je veux dire, c’est que je ne serais jamais un problème pour l’OM. Le jour où je dois partir, c’est merci au revoir, je n’ai besoin de rien. Je veux seulement aider ce club à grandir. Je vis comme ça ». A voir maintenant dans les semaines à venir ce qui va arriver pour l'avenir de Benatia, que ce soit à l'OM ou ailleurs ».