Mercato : Libéré par le départ de Mbappé, il signe au PSG !

L'été dernier, le PSG a vu filer Kylian Mbappé vers le Real Madrid alors que son contrat prenait fin. Un départ qui a évidemment eu des conséquences sportives, mais qui a également permis à certains joueurs de prendre une nouvelle ampleur au sein du vestiaire. C'est le cas d'Achraf Hakimi, devenu vice-capitaine, et qui va prolonger son contrat à Paris.

Mbappé s'en va, Hakimi prend une autre dimension...

Parmi eux, son grand pote Achraf Hakimi. Selon les informations de L'EQUIPE, l'international marocain, nommé vice-capitaine en début de saison, a pris une nouvelle dimension dans le vestiaire avec le départ de Kylian Mbappé. Son statut de cadre de l'effectif du PSG s'est ainsi renforcé cet été au point qu'il n'hésite plus à prendre la parole en interne après la capitaine Marquinhos. Hakimi prend également ses responsabilités face aux médias en étant de plus en plus présent après les matches.

... et prolonge jusqu'en 2029

Un nouveau statut qui va déboucher sur une belle récompense, à savoir une prolongation de contrat. En effet, L'EQUIPE ajoute que tout est bouclé pour la signature du nouveau bail d'Achraf Hakimi qui sera lié au PSG jusqu'en 2029 alors que son engagement prenait fin en 2026. Le contrat serait signé, il ne manque plus qu'à l'officialiser.