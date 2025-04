Clash avec Mbappé : Le PSG sauvé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Près d’un an plus tard, Kylian Mbappé n’a toujours pas eu ce qu’il voulait du PSG, à savoir des impayés s’élevant à 55M€ pour des salaires et des primes. Le bras de fer entre les deux parties perdurent, incitant les avocats du joueur du Real Madrid à remettre une pièce dans la machine cette semaine avec notamment une éventuelle éviction de la prochaine Ligue des champions en raison d’un arriéré de paiement. Il n’en sera cependant rien.

Jeudi, Kylian Mbappé contre-attaquait. Parti du PSG depuis la fin du mois de mai 2024 pour vivre son rêve d’enfant au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France n’a toujours pas été payé par le PSG des 36,6M€ de primes ainsi que les 18,7M€ des salaires d’avril, mai et juin de l’année en question. Et ce, malgré l’ouverture d’un dossier sur lequel plusieurs instances se sont penchées depuis l’été dernier.

Une présence en Ligue des champions compromise à cause de Mbappé ?

Les quatre avocats de Kylian Mbappé dont Delphine Verheyden étaient présents jeudi à Paris pour une conférence de presse par le biais de laquelle il était question d’une saisie conservatoire des comptes bancaires du PSG, d’un harcèlement moral envers le joueur de par son passage dans le loft des indésirables à l’été 2023 pour un refus de prolongation de contrat ainsi que d’une image ternie par le Paris Saint-Germain. Un recours auprès de l’UEFA aura bientôt lieu de la part du clan Mbappé. Ce qui aurait éventuellement un impact important sur la présence ou non du PSG pour la prochaine Ligue des champions pour la simple et bonne raison que « le candidat à la licence devant, selon les textes, apporter la preuve qu’il n’a aucun arriéré de paiement envers son personnel », comme rapporté par Le Parisien.

«Le PSG ne sera pas disqualifié de la Ligue des champions parce qu’il n’a pas payé Mbappé»

Journaliste pour L’Équipe, Loïc Tanzi a tenu à rassurer les supporters du PSG craignant une telle issue. « Ça n’a aucune chance d’aboutir. L’UEFA n’enlèvera pas le PSG de la Ligue des champions pour cette raison-là. La plus grande chance pour eux de gagner, c’est les prud’hommes et ce sera la fin de cet épisode procédurier qui a été long, où les gens ne comprennent pas tout ce qui se passent aussi entre toutes les parties. Le PSG ne sera pas disqualifié de la Ligue des champions parce qu’il n’a pas payé Mbappé ». a confié Tanzi jeudi sur le plateau de L’Équipe de Greg.