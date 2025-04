PSG : Le regret à 70M€…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Khvicha Kvaratskhelia n’a déposé ses valises au Paris Saint-Germain que cet hiver après un accord trouvé avec le Napoli pour 70M€. Et pourtant, ses récentes performances semblent avoir conquis le grand public y compris Jérôme Alonzo. L’ex-portier du PSG regrette de ne pas avoir pu être son coéquipier à son époque.

Il a été gardien du PSG pendant sept saisons. Plus précisément entre 2001 et 2008. Le temps d’un exercice, 2003-2004, Jérôme Alonzo a été le coéquipier de Juan Pablo Sorin. Un latéral gauche argentin dont la grinta n’était pas à remettre en cause. En voyant évoluer Khvicha Kvaratskhelia sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain, si impliqué offensivement que défensivement, Alonzo a éprouvé un regret de temporalité sur la chaîne L’Équipe.

«Dévoué à l’équipe, fiable, dur au mal»

« Un profil de joueur que Paris n’avait pas, un peu méchant. Je vous le dis, c’est un joueur avec qui j’aurais adoré jouer à mon époque. Dans l’esprit, c’est Juan Pablo Sorin, le mec qui ne va jamais s’arrêter, qui est là et qui est dévoué à l’équipe, fiable, dur au mal ». a confié l’ancien gardien du PSG et actuel consultant pour L’Équipe.

«Ce joueur-là je ne l’avais pas»

Pour L’Équipe de Greg, Jérôme Alonzo a par ailleurs dressé un portrait flatteur de Khvicha Kvaratskhelia. « Je n’ai pas vu tous les matchs de Naples, mais il a appris la pression très jeune parce que Naples, c’est un enfer. On parle de pression à Paris et à Marseille, mais Naples est encore autre chose. Il a gagné jeune là-bas. Il arrive ici et apporte aussi ce côté de « je m’occupe de tout ». Le mot guerrier est parfois galvaudé, mais j’aime bien. Et ce joueur-là je ne l’avais pas ».