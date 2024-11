«Un très grand attaquant» au PSG, est-ce la priorité du mercato ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato hivernal ouvrira prochainement ses portes et à l’approche de cette fenêtre, on se demande ce que fera le PSG. Le club de la capitale va-t-il se renforcer lors du mois de janvier ? Le poste de buteur est notamment au coeur des interrogations compte tenu des problèmes offensifs à Paris. Certains annoncent ainsi l’arrivée d’un grand attaquant au PSG. Est-ce pour autant la priorité du mercato ?

Absent depuis le début de la Ligue 1, Gonçalo Ramos est enfin en passe de rejouer avec le PSG. Un retour qui devrait faire le plus grand bien au club de la capitale, qui a de grosses difficultés offensives. Le Portugais pourrait donc être la solution aux maux actuels du PSG. Mais une autre solution pourrait arriver d’ici quelques semaines. En effet, avec le mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, il est de plus en plus question de l’arrivée d’un nouvel attaquant à Paris.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Un très grand attaquant devrait rejoindre le PSG »

Ces dernières heures, ça s’est d’ailleurs emballé sur l’arrivée d’un buteur au PSG. Tout d’abord, Cyril Hanouna a balancé sur TPMP : « C'est une information foot que je vous donne. Un très grand attaquant devrait rejoindre le PSG bientôt. Un très grand attaquant connu dans le monde entier, très fort, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. En janvier ? Merci, je ne peux pas vous dire, mais c'est possible. Sa nationalité ? Merci, mais je ne peux pas ». Par la suite, sur RMC, c’est Vincent Moscato qui a annoncé : « Je vous dit que c’est sûr qu’un grand attaquant qui va arriver au PSG. C’est de source sûre. Vous verrez. Je te dis que j’ai des billes dessus. Je sais qu’il y a un mec qui va arriver ». Deux annonces qui interviennent d’ailleurs au moment où le nom de Viktor Gyökeres, en feu avec le Sporting Portugal, est de plus en plus associé au PSG.

Aucune recrue au PSG ?

Le PSG recrutera-t-il alors un nouvel attaquant en janvier ? Est-ce réellement une priorité alors que l’effectif de Luis Enrique a également des besoins à d’autres postes ? Président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi s’est prononcé ce jeudi sur le mercato hivernal, annonçant alors sur RMC concernant de potentielles recrues en janvier : « Honnêtement, aujourd'hui, non. Mais je ne sais pas ce qui se passera s'il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd'hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n'est pas pressés ».

Alors, recruter un attaquant est-il une priorité pour le PSG pour le mercato hivernal ?