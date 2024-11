Mercato - PSG : La grande annonce d’Al-Khelaïfi fait disjoncter Riolo !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur les ondes de RMC ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué l’avenir de Luis Enrique et a fait savoir que même en cas d’échec en Ligue des champions et de non qualification en playoffs, il serait maintenu à son poste d’entraîneur du PSG. Des propos qui ont provoqué la colère du journaliste Daniel Riolo.

Actuellement 25e au classement de la Ligue des champions, avant de se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich mardi prochain, la qualification du PSG pour le prochain tour est clairement menacée. Ce qui ne semble pas inquiéter Nasser Al-Khelaïfi. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi, le président du club de la capitale a indiqué que même en cas d’élimination précoce en C1, Luis Enrique ne serait pas menacé.

« On ne changera rien. Que l’on sorte ou que l’on gagne, c’est exactement la même chose. Je l'ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. Est-ce qu'ils vont prolonger ? J'ai confiance oui, c’est ce qu’on veut », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, ce dont doute le journaliste Daniel Riolo : « Il a prolongé Laurent Blanc pour le virer deux mois après. Il fait ça à tous les coups. »

«Les gens écoutent vraiment cet homme-là parler ?»

Daniel Riolo ne comprend pas la position de Nasser Al-Khelaïfi, alors que ne pas finir dans le top 24 de la Ligue des champions serait « un échec sportif, une honte » pour le PSG. « La question est quand même posée, l’éventualité de ne pas être dans le top 24 européen. On en est avec le PSG à imaginer qu’il ne soit pas en playoffs. Et là le président de ce club dit : “On ne change rien, tout va bien, on continue”. Le jour où en grande pompe avec des stars internationales, avec des vedettes, avec la presse convoquée à Poissy, tu envisages de ne pas être dans le top 24 et tu dis que tu ne vas rien changer. Mais sans déconner. Les gens écoutent vraiment cet homme-là parler ? Et on se dit que cet homme a un discours qui ressemble à quelque chose ? Les gens avalent ces salades ? Mais c’est un délire. Si tu n’es pas dans le top 24, tu ne changes rien ? Si tu n’es pas dans le top 24, c’est un échec sportif, une honte », a-t-il ajouté dans l’After Foot sur RMC.