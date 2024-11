Paris FC : Une légende du PSG impliquée dans le projet de la famille Arnault

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Paris FC a été racheté par la famille Arnault qui mène un projet très ambitieux pour s’imposer comme le second grand club parisien, une légende du PSG pourrait avoir un rôle à jouer. En effet, ambassadeur du PFC, Raï pourrait bien être très utile comme l’explique Antoine Arnault, le nouveau boss du Paris FC.

C’est officiel, le Paris FC entame une nouvelle ère très ambitieuse avec de nouveaux investisseurs. Et pas n’importe lesquels. En effet, la famille Arnault devient actionnaire majoritaire de l’actuel leader de Ligue 2, et pour s’appuyer sur l’expertise de Red Bull, entré dans le capital du PFC à hauteur dd 11%. Par conséquent, l’ambition du Paris FC est de réparer une anomalie en offrant un second grand club à l’une des capitales les plus importants dans le monde. Se faire une place aux côtés du PSG ne sera pas chose aisée. Mais le PFC pourra compter sur un homme qui connaît parfaitement cet encombrant voisin : Raï. Légende du PSG, le Brésilien est ambassadeur du Paris FC depuis quelques années. Et Antoine Arnault, nouveau boss du club de L2 compte bien s’appuyer sur lui.

Raï sera l’un des hommes forts du PFC

« Raï est déjà ambassadeur du club. Il l'est depuis de longs mois maintenant et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Je l'ai vu gagner plein de titres avec Paris, je le connais à distance depuis longtemps mais bien depuis quelques semaines. Je le connais un petit peu mieux personnellement et c'est quelqu'un qui a ces valeurs, c'est une légende du football parisien donc il est bien évidemment le bienvenu pour nous aider », rappelle-t-il dans une interview accordée à RMC, avant de poursuivre.

«C'est un très bon ambassadeur du club»

« C'est un très bon ambassadeur du club. En ce qui concerne la formation, vous avez raison, on va pouvoir améliorer les choses assez vite. Red Bull, la formation c'est vraiment un de leurs fers de lance et ils y tiennent également beaucoup donc on va commencer là dans les semaines qui viennent à travailler, à améliorer, à regarder aussi comment on peut assez rapidement faire que ce centre de formation devienne réellement pertinent en Île-de-France et à Paris pour les saisons à venir », ajoute Antoine Arnault.