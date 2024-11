Cyclisme : Pogacar réserve une grande surprise en 2025 ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il ne lui manque déjà plus que trois « monuments » à son palmarès, la Vuelta, Milan San Remo et Paris-Roubaix, Tadej Pogacar a clairement l’intention d’aller les remporter à l’avenir. Avec une surprise possible dès 2025…

C’est peu dire que Tadej Pogacar a largement dominé la saison 2024 tant le champion slovène a écrasé le peloton mondial l’an dernier, remportant quasiment toutes les courses dont il a pris le départ. Fort de toutes ses grandes victoires, le leader du Team UAE a déjà presque tout gagné dans sa carrière. Parmi les très grandes courses au calendrier, il ne lui en manque que trois : la Vuelta pour les Grands Tours, et deux monuments, Milan San Remo et Paris-Roubaix.

Pogacar laisse la porte entrouverte pour Paris-Roubaix…

En 2025, il apparaît très probable que Pogacar s’alignera au départ du Tour d’Espagne, comme il l’a confirmé récemment à l’occasion d’un entretien accordé au média slovène RTV, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J’ai plus de chances de disputer la Vuelta l’année prochaine ». Si sa participation à Milan San Remo est quant à elle d’ores et déjà actée, un point d’interrogation subsiste autour de Paris-Roubaix…

« Je pense que je suis encore trop léger pour les pavés »

La tendance voudrait que Pogacar ne participe pas dès l’an prochain à la course pavée, mais entre les lignes, on comprend qu’une surprise est très loin d’être à exclure : « Paris-Roubaix l’an prochain ? Pas encore, mais on ne sait jamais… Si la forme est bonne pour une telle compétition, mon programme pourra aussi être ajusté en cours de saison. Cependant, je ne me vois pas encore y faire mes débuts. J'ai participé à cette compétition une fois en tant que junior et je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile en tant qu'élite. Vous ressentez une douleur complètement différente. La souffrance sur les pavés est vraiment douloureuse. Si vous grimpez sur des pavés, c'est différent. Pour gagner cette compétition, je dois aussi prendre quelques kilos. Cela va être difficile. Pour le moment, je pense que je suis encore trop léger ». Pour autant, comme la configuration de la saison 2025, où il ne prévoit pas – a priori – de participer au Giro, lui laisse une plus grande liberté de mouvements en début de saison, les conditions paraissent réunies pour que Pogacar participe à Paris-Roubaix, pas pour le gagner, mais pour emmagasiner de l’expérience dans cette course si particulière. La réflexion doit probablement se tenir à ce niveau au sein du staff du Team UAE, et c’est pourquoi une surprise reste tout à fait possible au printemps prochain.