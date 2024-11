Cyclisme : Le boss du Team UAE pense à lui pour l’après-Pogacar ?

Alexandre Higounet

Interrogé par le quotidien sportif espagnol AS, Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif principal de l’équipe UAE, a expliqué comment il procédait pour gérer un effectif avec autant de grands leaders potentiels, tout en laissant deviner entre les lignes que l’un d’entre eux pourrait bien avoir le profil pour prendre la succession de Tadej Pogacar dans quelques années.

A l’occasion d’un long entretien accordé au quotidien sportif espagnol AS après l’officialisation de sa prolongation de contrat, Joxean Matxin Fernandez, le directeur sportif principal du Team UAE, est revenu sur la richesse de l’effectif émirati au-delà du cas de Tadej Pogacar, comme l’a montré la composition de l’équipe lors du dernier Tour de France, où pas moins de quatre vainqueurs potentiels sur un Grand Tour, d’Adam Yates à Juan Ayuso en passant par Joao Almeida ou Pavel Sivakov, étaient alignés au départ pour se mettre au service du leader slovène.

Cyclisme : « Pogacar, il y a des courses, je savais d’avance qu’il allait gagner » https://t.co/JcZEnf2wtB pic.twitter.com/hiasI8cFVa — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

« Juan Ayuso aura beaucoup de responsabilité et ce sera une année importante »

Fernandez Matxin a notamment expliqué comment il s’y prenait pour que tous ces leaders potentiels trouvent leur compte tout au long de la saison : « Il faut concevoir un calendrier très clair, ce qui constitue une approche très transparente pour les cyclistes, avec certaines courses où ils se rendront en tant que protagonistes et d'autres pour aider Tadej, et enfin d'autres où il y aura des co-leaders. Quand les choses sont claires dès le début, il n’y a pas de problème. Chacun aura son moment de performance personnelle et aussi celui du collectif ».

« J’ai une confiance aveugle en lui »

Parmi tous ces leaders de rechange, l’un d’entre eux pourrait-il être appelé à prendre un jour la succession de Tadej Pogacar, voire à plus court terme à le remplacer s’il venait à être blessé ? Si Joxean Fernandez Matxin n’évoque pas précisément le sujet, on peut deviner au travers de ses propos lorsqu’il détaille son effectif que l’un d’entre eux semble avoir le profil à ses yeux. Ainsi, lorsqu’il est interrogé par AS sur les coureurs espagnols de l’effectif, il répond au sujet de Juan Ayuso : « Juan aura beaucoup de responsabilité et ce sera une année importante. J'ai une confiance aveugle en lui. Il participera évidemment à des courses au service de Tadej et il aura aussi des opportunités pour lui-même. Ceux qui disent qu’ils ne veulent pas courir ensemble sont très loin de la réalité. Si nous emmenons Tadej à une course qu'il peut gagner, nous essayons d'emmener Juan dans une autre pour avoir un autre leader. En équipe, nous recherchons les plus grandes victoires possibles ».