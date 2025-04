OM - De Zerbi : Départ annulé, l’inspiration du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans cette dernière ligne droite du championnat, Roberto De Zerbi a opté pour une préparation inattendue. En effet, une mise au vert à Rome a été décidée. Un choix incompréhensible aux yeux de Michel Moulin. L’ancien dirigeant du PSG aurait lui opté pour un autre plan, qu’il avait d’ailleurs mis en place pour sauver le club de la capitale.

Ayant pour objectif de qualifier l’OM en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a pris les choses en main. C’est ainsi que l’entraîneur olympien a décidé d’une mise au vert… à Rome. Alors que celle-ci pourrait durer jusqu’à la fin de la saison, elle est loin de faire l’unanimité. « C’est n’importe quoi, n’importe quoi », a balancé Michel Michel pour Sud Radio.

« Ce que j’avais fait à Paris… »

Mais qu’aurait fait Michel Moulin à la place de l’OM ? Déjà passé par là quand il a sauvé le PSG de la relégation, il a alors expliqué : « Moi par exemple, ce que j’avais fait à Paris par contre, je les aurais mis au Stade Vélodrome ».

« Ils étaient restés un mois à l’entraînement au Parc des Princes »

« Quand j’avais fait les 4 derniers matchs à Paris, j’avais éliminé le Camp des Loges car il y avait la pression des supporters, on avait décidé de les faire entraîner pour les repères et tout, ils étaient restés un mois à l’entraînement au Parc des Princes. Mais là, en fin de saison, de partir à Rome, ça n’a ni queue ni tête », a poursuivi Michel Moulin. A voir maintenant si cela sera la bonne solution ou non pour l’OM.