Cyclisme : Triplé Giro-Tour-Vuelta en 2025 pour Pogacar ? Une tendance se dessine…

Après avoir écrasé le Giro et le Tour de France en 2024, Tadej Pogacar va-t-il tenter de reconduire ce doublé historique en 2025 ? Ou va-t-il plutôt cibler l’enchaînement plus classique Tour-Vuelta ? Ou tenter carrément un triplé de légende ? A l’occasion d’un entretien accordé à AS, Fernandez-Matxin, le directeur sportif du Team UAE, a apporté des éléments de réponse…

A l’occasion d’un entretien accordé au quotidien sportif espagnol AS pour l’officialisation de sa prolongation de contrat avec le Team UAE, Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif de l’équipe émiratie, a logiquement répondu aux questions autour de Tadej Pogacar.

Cyclisme : « Pogacar, il y a des courses, je savais d’avance qu’il allait gagner » https://t.co/JcZEnf2wtB pic.twitter.com/hiasI8cFVa — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

« Oui, nous allons regarder dans les courses qu’il nous reste à gagner »

Et le boss du secteur sportif a clairement indiqué qu’il existait encore une marge de progression pour le champion slovène, quand bien même il a totalement écrasé la concurrence en 2024, remportant toutes les courses auxquelles il a participé à l’exception de Milan San Remo (3ème) et du Grand-Prix de Québec (7ème) : « Ce n’est pas que j’y crois, c’est que j’en suis convaincu. Je n’en doute pas. Evidemment, ce ne sera pas une marge de 30%, mais je ne sais pas si cela peut être de 5 %, 2 %, 1 %. Il sait comment le faire et comment l'exécuter. Si quelqu'un est proche de la perfection, c’est toujours Pogacar ».

« Tour-Vuelta en 2025 ? Une idée possible »

Dans la foulée, Fernandez Matxin a laissé entendre que le champion slovène irait de nouveau se frotter à des courses inédites pour lui en 2025 : « Oui, nous allons regarder dans les courses qu’il nous reste à gagner. Nous devons continuer à nous battre avec des objectifs importants. Dès le début, j'ai parlé avec lui de manière très ouverte. Que vous apporte le fait de gagner trois UAE Tours d’affilée ? Nous irons en Andalousie, à Jaén, pour essayer différentes choses. C'est une conception de la vie que je transpose dans le cyclisme et que nous partageons tous les deux à 100 % ». Cela passera-t-il par une tentative de doublé Tour-Vuelta ? L’idée apparaît clairement dans l’air : « La Vuelta ? Nous aimerions, et évidemment cela se fera à un moment donné. Parfois, c'est un problème de calendrier. Par exemple, quand on veut faire le Tour des Flandres, on ne peut pas faire Itzulia, car c'est le lendemain. Tout comme les Strade Bianche avec Paris-Nice. L’enchaînement Tour-Vuelta est une idée possible pour 2025, une idée approfondie, mais nous évaluons encore différentes options, il n'y a pas de conclusion ni de décision. Nous en avons discuté à Abu Dhabi avec le staff et lors du rassemblement de décembre, tout sera décidé ».