Cyclisme - Tour de France : Gaudu fait une annonce !

En 2024, David Gaudu, le grimpeur breton de la Groupama-FDJ, a su surmonter une première moitié de saison difficile pour réaliser une excellente Vuelta et une grosse fin d’année, consolidant de facto sa position de leader pour le prochain Tour de France. Fort de ce retour au premier plan, le coureur tricolore ne manque pas d’envie.

Quand bien même l’équipe Groupama-FDJ a recruté Guillaume Martin pour occuper un rôle de leader sur les courses par étapes, en grande partie pour compenser le départ de Lenny Martinez, qui n’a pas prolongé son contrat pour s’engager avec la Bahrain-Victorious, David Gaudu sera très probablement le leader de la formation française pour le prochain Tour de France. Après avoir connu un début de saison 2024 très compliqué, loin des attentes placées en lui après une année 2023 déjà en demi-teinte, le grimpeur breton a nettement redressé la barre lors de la deuxième partie de saison, réalisant notamment une excellente Vuelta, où il est resté à la lutte avec les meilleurs du classement général pour finir 6ème, ainsi qu’un très solide Tour de Lombardie (9ème). Autant d’éléments qui permettent de consolider sa position de leader en vue du Tour de France 2025, ce qui n’aurait certainement pas été le cas sans ces résultats convaincants.

« Dès la fin du Tour, j’avais le couteau entre les dents »

A l’occasion d’un entretien relayé par cyclismactu.net, David Gaudu reconnaît d’ailleurs qu’il a su surmonter ce début de saison délicat pour en ressortir plus fort : « J'ai eu 87 jours de courses, ce qui est ma plus grosse saison. Il y a tellement eu de hauts et de bas, ne serait-ce que dans le début de saison. J'ai quand même pu lever les bras, mais ensuite l'enchaînement Dauphiné-Tour de France, avec le covid avant le Tour, ça a été extrêmement compliqué. Dès la fin du Tour j'avais le couteau entre les dents. Souvent je me lève, je dors, je parle, je roule pour le Tour de France, mais là c'était la même chose pour La Vuelta. J'ai fait une super Vuelta et derrière j'arrive à relever les bras au Luxembourg et je finis correctement en Italie sur le Tour de Lombardie. J'ai su me retrouver sur cette fin de saison ».

« L’équipe a besoin de moi à 100% »

Fort de ces difficultés surmontées, David Gaudu ne cache pas qu’il aborde la saison 2025 avec une nouvelle force mentale et une grande envie, de quoi laisser augurer d’un grand Tour de France : « L'équipe a besoin de moi à 100%. Je suis passé par beaucoup de choses difficiles. Ça fait partie d'une carrière malheureusement, il faut passer par là. Mais je pense que d'avoir réussi à me relever de ça en fin de saison, ça me permet de passer un nouveau cap, même dans ma vie d'homme. Je suis heureux dans ma vie, je suis heureux de prendre mon vélo, d'aller rouler et de me faire mal. Rendez-vous en 2025 ».