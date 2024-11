Cyclisme - Tour de France : La Visma-Lease A Bike détiendrait celui qui détrônera Pogacar…

Alexandre Higounet

A l’heure où Tadej Pogacar domine sans partage le cyclisme mondial, et où Jonas Vingegaard doit fortement monter son niveau pour espérer rivaliser avec le Slovène sur les routes du Tour de France, l’équipe Visma-Lease A Bike pourrait déjà travailler à la succession du Danois à moyen terme, dans l’espoir de détrôner le champion slovène…

En 2024, Tadej Pogacar a littéralement écrasé la saison cycliste, remportant toutes les courses auxquelles il a participé à l’exception de Milan San Remo (3ème) et du Grand-Prix de Québec (7ème). En réalisant le doublé Giro-Tour, survolant les deux épreuves de trois semaines, dominant Jonas Vingegaard sans équivoque sur les routes de juillet, le leader du Team UAE a indéniablement marqué les esprits. Quand bien même il est arrivé diminué sur le Tour, pas encore totalement remis de sa terrible chute du Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard a fatalement dû être marqué par l’écart important l’ayant séparé de Pogacar lors du Tour de France. A fortiori lorsqu’il a constaté que son rival n’a même pas marqué le pas en fin de saison, écrasant les championnats du monde et le Tour de Lombardie.

« Beaucoup plus avancé que Vingegaard au même âge »

Vingegaard pourra-t-il s’en relever mentalement ? Peut-il hisser son niveau dans des sphères proches de celles du Slovène ? La question se pose aujourd’hui, et nul doute qu’elle occupe les réflexions de l’équipe Visma-Lease A Bike. D’ailleurs, au sein de l’état-major hollandais, on commence déjà à réfléchir à l’après, alors que dans l’ombre grandit un jeune coureur disposant d’un potentiel supérieur au Danois.

Pas encore prêt pour affronter Pogacar...

A l’occasion d’un entretien accordé au magazine hollandais Wieler Revue, relayé par Eurosport.fr, Grischa Niermann, le directeur sportif de la Visma-Lease A Bike, a ainsi répondu en des termes très élogieux aux questions entourant la progression de Jorgen Nordhagen, le jeune coureur norvégien : « Est-ce que Jorgen (Nordhagen) a le potentiel pour atteindre le niveau de Jonas (Vingegaard) ? Bien sûr que oui. Il est beaucoup plus avancé que Jonas ne l'était au même âge ». Et si derrière, le directeur sportif a logiquement nuancé ses propos, conscient qu’ils allaient mettre une trop grosse pression sur son jeune coureur (« Jorgen a montré de belles choses, mais il n'est pas encore possible de pouvoir dire s'il sera un candidat à la victoire d'un Grand Tour dans le futur ou non. Il est sur la bonne voie, mais il n'est pas non plus du type de Remco Evenepoel que nous attendions excellent à San Sebastian dès sa première année en pro »), il est clair qu’on espère au sein de la formation hollandaise avoir sous la main le coureur qui sera en mesure de détrôner Pogacar...