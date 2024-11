Cyclisme : Pogacar-Almeida-Adam Yates, etc, le Team UAE trop riche ? Il monte en défense !

Alexandre Higounet

Interviewé par le quotidien sportif espagnol AS, Joexan Fernandez Matxin, le directeur sportif principal de l’équipe UAE, est revenu sur la domination de l’équipe émiratie, au-delà du simple cas de Tadej Pogacar. Et réfuté avec force l’argument selon lequel elle le doit à sa puissance financière.

A l’occasion d’un entretien accordé au quotidien sportif AS suite à l’officialisation de sa prolongation de contrat en tant que directeur sportif du Team UAE, Joxean Fernandez Matxin est revenu sur la saison exceptionnelle réalisée par l’équipe émiratie et son leader Tadej Pogacar, qui a tout écrasé sur sa route, approchant le record de victoires d’une équipe sur une saison (85), sans beaucoup gagner au sprint mais à l’inverse avec un tempérament très offensif, auquel il apparaît attaché : « Je pensais que nous pourrions atteindre 70 victoires, mais nous visions 60. Nous avons changé le concept de l'équipe. Nous n'avons gagné qu'une seule course (sur 81) au sprint. Sur le record de 85, 90 % étaient gagnées au sprint. De notre côté, nous avons une équipe totalement différente et gagné des courses dans lesquelles nous avons attaqué, avons été protagonistes. Avec parfois des sprints en petits groupes oui, mais pas en sprints massifs ». Pour autant, pour Fernandez Matxin, il manque une victoire dans la Vuelta pour que la saison soit parfaite : « Une note de 10 pour notre saison ? Cela aurait été de gagner les trois grands tours et avoir le record de victoires. Vous ne pouvez jamais donner cette note puisque vous pouvez toujours améliorer quelque chose ».

La superpuissance financière de l’équipe UAE, qui lui permet de bâtir un effectif, ne crée-t-elle pas un avantage trop important à la formation de Tadej Pogacar, qui n’a pas hésité à aligner quatre vainqueurs potentiels d’un Grand Tour comme équipier du Slovène sur le dernier Tour de France ? Interrogé entre les lignes sur le sujet, Fernandez Matxin n’a pas hésité à monter au créneau avec un argumentaire solide pour contrer l’idée que le Team UAE « achète » sa situation dominante en recrutant les meilleurs coureurs.

Le boss du secteur sportif a ainsi déclaré : « Au cours de ces années, nous n'avons signé qu'un seul coureur sous contrat élevé, qui pourrait être un leader : Adam Yates. Nous avons formé le reste : Pogacar, Ayuso, Del Toro, Torres, Almeida, voire Hirschi ».