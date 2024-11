Un «attaquant vedette» signe à l’OM, De Zerbi se lâche en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis de longues années, l'OM ne cache jamais sa volonté de recruter un joueur décisif sur le plan offensif. Lors des précédentes saisons, Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang répondaient à ce critère, et désormais, il s'agit de Mason Greenwood. Conquis par son ailier anglais, Roberto De Zerbi estime même que c'est son attaquant vedette.

C'est probablement le transfert qui la plus fait couler d'encre cet été. En effet, l'OM n'a pas hésité à lâcher 26M€, hors bonus, pour recruter Mason Greenwood. Une signature polémique compte tenu des accusations de viol dont le joueur fait l'objet, mais sur le plan sportif, l'ailier anglais, poussé au départ par Manchester United, répond aux attentes puisqu'il est le meilleur buteur de l'OM avec ses 8 réalisations en Ligue 1.

Greenwood, l'attaquant vedette de l'OM ?

Et Roberto De Zerbi est conscient du poids de Mason Greenwood à l'OM. Selon RMC Sport, le technicien italien voit l'ancien joueur de Manchester United comme son attaquant vedette compte tenu de son rendement et de son talent. Difficile de lui donner tort lorsque l'on voit le début de saison de Mason Greenwood, surtout en comparaison avec les autres attaquants olympiens.

De Zerbi tente de le gérer au mieux

Un statut qu'il faut protéger et Roberto De Zerbi en a conscience. RMC Sport décrit ainsi la façon dont l'entraîneur de l'OM gère sa star au quotidien en prenant l'exemple d'un entraînement ouvert au public ces derniers jours. Le média évoque un « management positif » basé sur le délicat équilibre entre encourager son joueur, mais également le piquer lorsque c'est nécessaire. Mais globalement, De Zerbi est à l'affût du moindre geste de Greenwood. Les « good, Mason! Come on, Mason » résonnent au sein du centre Robert Louis-Dreyfus et le staff porte son attention sur le comportement de l'Anglais. « Quitte à fermer les yeux si l'Anglais est légèrement en position de hors-jeu sur un but marqué », s'amuse RMC Sport en précisant que « dans le doute, mieux vaut donner confiance à son attaquant "vedette" ».