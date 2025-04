Florent Manaudou - Danse avec les Stars : Le baiser en direct qui enflamme la toile !

Amadou Diawara

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou se tient à l'écart des bassins depuis plusieurs semaines. En effet, le nageur s'illustre sur les parquets de Danse avec les Stars. En couple dans l'émission de TF1, Florent Manaudou et Elsa Bois le seraient également dans la vie. D'ailleurs, ils auraient échangé un baiser face aux caméras lors du prime de ce vendredi.

Lors des JO de Paris 2024, Florent Manaudou a fait forte impression. En effet, le nageur a offert deux médailles de bronze à la délégation française : sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages.

Florent Manaudou et Elsa Bois se sont embrassés ?

Depuis la fin des Jeux Olympiques, Florent Manaudou est éloigné des bassins. En effet, le nageur de 34 ans s'est trouvé une nouvelle activité, qu'il pratique quotidiennement : la danse. Candidat de cette saison de Danse avec les Stars, Florent Manaudou fait équipe avec Elsa Bois, avec qui il noue des liens privilégiés depuis plusieurs semaines. En effet, le couple de l'émission de TF1 aurait démarré une relation amoureuse. Et s'ils n'ont pas officialisé leur idylle pour le moment, Florent Manaudou et Elsa Bois ont (peut-être) eu un moment d'égarement en plein direct.

Un baiser échangé en pleine danse ?

Lors du dernier prime de Danse avec les Stars, programmé ce vendredi soir, Florent Manaudou et Elsa Bois ont performé sur une samba, avec le titre Je Danse le Mia d'Iam. Et les deux partenaires aurait échangé un baiser durant leur chorégraphie. Ce qui a enflammé la toile. D'après certains téléspectateurs, Florent Manaudou et Elsa Bois se sont embrassés furtivement. Reste à savoir si leurs lèvres se sont bel et bien touchées, ou s'il s'agissait d'un effet d'optique. En tous les cas, leur performance a séduit le jury, puisqu'ils ont terminé à la deuxième place du classement à l'issue du 8ème prime, ayant obtenu 35 points (sur 40). Le leader n'est autre que le couple Adil Rami - Ana Riera (38/40).