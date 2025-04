Florent Manaudou : Le choc pour les téléspectateurs de Danse avec les stars

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Florent Manaudou s’est montré convaincant lors du dernier prime de "Danse avec les stars", en obtenant un impressionnant 35/40 pour sa samba avec Elsa Bois. Toutefois, la générosité des notes a suscité des débats parmi les téléspectateurs, certains estimant que le médaillé olympique des derniers JO de Paris 2024 était surnoté.

Les sportifs n’ont pas été inquiétés vendredi sur le parquet de "Danse avec les stars", alors que la soirée était placée sous le thème des années 1990-2000. Si Adil Rami a brillé avec une valse, aux côtés d’Ana Riera, sur « End of the world » des Boyz II Men, lui permettant d’obtenir un 36/40, Florent Manadou avait ouvert le prime sur une samba avec Elsa Bois, décrochant également de belles notes sur « Je danse le Mia » du groupe IAM.

35/40 pour Florent Manaudou et Elsa Bois

Rejoint sur le parquet de DALS par ses nièces, Florent Manaudou avait prévenu l’un des membres du jury avant d’obtenir ses notes : « Je veux juste dire quelque chose à Chris (Marques, ndlr), avant qu'il ne mette sa note. Tu as réussi à faire pleurer ma petite nièce qui est là, donc si tu peux être indulgent ce soir. Elle a pleuré parce que tu m'avais mis une mauvaise note... » Une stratégie qui a marché ? Chris Marques a attribué un 8 au médaillé olympique de natation, tandis que les autres jurés ont chacun décerné un 9. De quoi interpeller les téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

Les téléspectateurs hallucinent

Florent Manaudou est-il surnoté dans « Danse avec les stars » ? C’est l’avis de certains internautes, qui n’ont pas hésité à le faire savoir vendredi soir sur X. « Allez c’est bon, après vous venez dire que c’est Lénie la protégée alors que toutes ses notes sont méritées », souligne l’un d’eux. « Excusez moi je suis en boucle mais si Florent Manaudou c’est du 9, le reste c’est quoi ? Qui aujourd’hui danse moins bien que lui ? Juste Claude et Mayane, et encore, Mayane montre des choses absolument incroyable, affirme un autre fan de l’émission. Eh mais punaise j’ai compris la semaine dernière on avait Florent ET Adil en zone rouge ils ont failli les perdre du coup aujourd’hui ils ont eu ordre de sur noter pour les protéger c’est flagrant. Vous ne me ferez pas croire que leur presta méritaient des 9 et des 10 ». Un autre internaute appuie ces propos : « Les super notes pour Florent et Adil y compris un 10, c'est du n'importe quoi. Seul Chris est réaliste et honnête. Je les aime bien mais franchement ce n'était pas au niveau d'un 9 et d'un 10. »