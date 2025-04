Patrice Lafargue (IDEC Sport) : «Refaire un podium au Mans, ce serait fort !»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’écurie IDEC Sport fête ses 10 ans lors de cette saison 2025. Et pour aborder ce nouvel opus en European Le Mans Series, le président fondateur du groupe IDEC, Patrice Lafargue, affiche toujours sourire, passion et ambition. Et avec l’arrivée de Hyundai à ses côtés, l’envie de retrouver le podium au Mans est plus que jamais dans les esprits… Interview.

A chaque début de saison, on vous retrouve rempli d’excitation et d’impatience. Mais cette année 2025 a « un petit truc en plus ». Expliquez-nous ?

Cette saison a même deux petits trucs en plus (sourire). Le premier est très symbolique pour nous, mais très important aussi. Ce sont 10 ans de course, 10 ans de présence sur le circuit. Et puis le deuxième petit truc en plus, c'est l'arrivée de Hyundai à nos côtés. On prépare les années futures, donc c'est une pression pour nous. Mais c'est favorable aussi, ça nous fait évoluer.

Comment est né et comment s’est construit ce partenariat historique pour IDEC Sport avec le constructeur Hyundai et Genesis Magma Racing ?

Pour leur arrivée en endurance, ils avaient besoin d'une écurie en support, une écurie qui avait de l'expérience. On a eu la chance d'être retenus, on n'était pas tout seuls. On a été retenus et c'est un honneur pour nous. C'est à la fois une pression mais aussi beaucoup de responsabilité. Et ça se passe très bien.

C’est une fierté, j’imagine ?

Oui, je suis fier parce qu'être retenu par Hyundai, c’est quelque chose de fort. Hyundai, c'est quand même un des gros constructeurs au monde, avec d'énormes moyens, beaucoup d'envie, des objectifs. Donc, d'être retenu, c'est quand même symbolique, ça veut dire que pendant 10 ans, notre parcours a été pertinent et significatif.

«J’ai construit ma société comme mon écurie autour de la passion»

2025, c’est aussi le retour d’un visage bien connu dans l’écurie : Paul-Loup Chatin. Heureux de le faire revenir « à la maison » ?

Paul-Loup, c'est notre pilote. On a des liens très proches. C'est quelqu’un de très proche de mon fils, aussi. Ils font un duo, donc Paul est très content. C'est sûr que Paul-Loup, c'est toute une histoire. On est très contents de l'avoir.

IDEC Sport fête ses 10 ans, déjà… Quels sont vos objectifs affirmés pour cette année ?

On continue de s’adapter au fil des ans et par rapport à l’avenir. Aujourd'hui, c'est vrai que l'objectif, c'est de faire une belle année, pour nous et pour Hyundai. Après, peut-être que Hyundai nous associera dans leur futur. Une très belle reconnaissance pour IDEC SPORT.

Nous sommes tout à fait entre nous… S’il ne fallait retenir qu’un seul rêve, pour cette année 2025, lequel vous choisiriez de nous partager ?

Si ça concerne la course automobile, c'est vrai qu'un podium au Mans, c'est quelque chose de fort, qui soude l'écurie. Ça pourrait être un rêve, c'est clair. On l'a prouvé, mais le refaire une deuxième fois, ce serait fort. Voir plus, on est gourmand, moi j'aime le sucre (sourire).

Un dernier mot sur Barcelone, premier rendez-vous de l’année. Qu’attendez-vous de cette première sortie ?

J'attends qu'on se mette bien en jambes. On a fait beaucoup d'essais, on est bien. Il faut le confirmer maintenant. Le début de saison, c'est toujours un peu délicat. On ne sait pas trop où on se positionne. J'ai confiance, même si j’ai hâte d’être à dimanche soir, ce qui nous permettra de confirmer que nous sommes dans la bonne direction.

Quel a été votre discours à l’équipe avant Barcelone, avant ce début de saison ?

J'ai construit à la fois ma société, IDEC, et puis l'écurie, autour de la passion. Si on subit, on n'a rien à faire là. J'ai une énorme chance, dans les deux cas de figure d'ailleurs, que ce soit professionnel ou la passion sportive, d'avoir des équipes incroyables. Ils arrivent avec de l'envie, de la passion et ça c'est la vraie valeur. Je leur ai dit de rester eux-mêmes, simples, motivés et de passer des bons moments.