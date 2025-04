Palatine Women Project : 10 sportives-entrepreneuses dans la promotion 4 !

La rédaction

La 4e promotion du Palatine Women Project vient d’être dévoilée avec 10 sportives-entrepreneuses dans les starting-blocks. Triées sur le volet, ces Femmes d’exception vont être accompagnées pendant 9 mois pour la création d’un projet entrepreneurial ou le développement d’une entreprise existante. Voici les noms des heureuses élues !

Jamais la Banque Palatine n’avait reçu autant de candidatures que pour cette promotion du Palatine Women Project. Le programme d’accompagnement des sportives entrepreneuses connaît un succès grandissant avec les années et la promotion 2025 confirme l’engouement suscité par ce dispositif unique en son genre. Un programme qui propose un accompagnement individualisé, sous la forme d’un mentorat coordonné par Séverine Desbouys (ancienne cycliste professionnelle devenue cheffe d’entreprise) et d’un mécénat de compétences de plus en plus prisé. Et pour cette quatrième promotion, 10 Femmes de caractères ont été choisies. Un moment important pour Nathalie Bulckaert-Grégoire, directrice générale déléguée de la Banque Palatine et membre du jury : « La Banque Palatine est fière de porter le programme Palatine Women Project, un projet qui revêt une grande importance pour notre Maison de banque, engagée en faveur de la mixité. Après avoir accompagné 16 sportives-entrepreneures depuis 2022, nous accueillons, pour cette quatrième édition, une promotion avec un effectif record. En 2025, dix femmes aux talents remarquables, qui se distinguent dans leurs sports tout en menant à bien leurs projets entrepreneuriaux, intègrent notre programme. De plus, le Palatine Women Project s’inscrit pleinement dans l’héritage des Jeux de Paris 2024 sur son volet Visibilité des Femmes Athlètes dont l’ambition est de chercher à accroître la visibilité et la reconnaissance des athlètes féminines ».

La promotion 2025 du Palatine Women Project

Victoire Andrier : Ancienne athlète spécialisée en escalade de vitesse, elle a été trois fois championne de France et a remporté deux médailles d’argent lors de la Coupe du Monde d'escalade de vitesse. Son ambition est de créer des compétitions d'escalade de référence et notamment des compétitions de bloc pour tous les néo-grimpeurs et pratiquants.

Élisabeth Chevanne : Ancienne coureuse cycliste de haut niveau, elle a obtenu quatre podiums internationaux, dont un titre de championne du monde chez les juniors et un titre de championne d'Europe chez les espoirs. Elle souhaite développer le cyclisme féminin et notamment le Tour féminin international des Pyrénées en créant une entreprise pour professionnaliser le secteur et soutenir sa recherche de nouveaux partenaires privés.

Siraba Dembélé : Ancienne handballeuse internationale, elle a été vice-championne olympique, championne du monde et championne d'Europe. Son projet consiste à créer et développer une solution autonome et mobile qui fournit de l'eau de haute qualité partout sur terre

Laura Phily : Ancienne sportive de haut niveau en ski nautique, elle a remporté 24 titres de championne de France et 5 titres de championne d’Europe. Elle souhaite lancer un nouveau projet axé sur le développement personnel et professionnel des femmes en France. Elle continue de développer ses activités actuelles, qui incluent une école de ski nautique et un rôle de conseillère indépendante en immobilier et l'association Horse & show qui œuvre pour la performance et l'inclusion dans l'équitation.

Allison Pineau : Handballeuse internationale, elle a été couronnée championne du monde en 2017, championne d'Europe en 2018 et championne olympique en 2021. En tant que Brand Manager, elle désire promouvoir l'expertise et la notoriété du laboratoire Natiyé, qui produit en Guadeloupe des cosmétiques 100% naturels à base de plantes des caraïbes pour les douleurs musculaires et articulaires

Camille Maire : Coureuse cycliste pratiquant le BMX race, elle est double championne de France, double championne d'Europe par équipe au tour chrono et médaillée de bronze au championnat d'Europe individuel en BMX et remplaçante aux JO de Tokyo. Son projet est d'ouvrir une micro-crèche aux alentours d'Avignon.

Marie Olive : Ancienne handballeuse professionnelle dans de nombreux clubs français, elle a fondé Studio 19, une agence créative dédiée au monde du sport, qu'elle souhaite développer et faire monter en gamme. Elle collabore notamment déjà avec des acteurs du sport français comme la Ligue Féminine de Handball, la FFHB, la FFR, ainsi que de nombreux clubs élites.

Hongyan Pi : Ancienne numéro 2 mondiale de badminton en simple, elle aspire à promouvoir ce sport à travers divers projets. Elle souhaite développer des projets d'impact social dans le domaine du sport avec la mise en place d'échanges sportifs structurés entre la Chine et la France (séjours d'études, camps d'entraînement sportifs et culturels, événements sportifs, marketing sportif, etc.).

Amina Tounkara : Ancienne joueuse de handball, elle souhaite transformer son association HAND'JOY en entreprise sociale, avec pour objectif la création du Campus HAND'JOY, un éco-système destiné aux futurs leaders du sport inclusif.

Anne Tran : Championne d'Europe de badminton en double dames et deux fois championne de France en double dames, elle projette de créer une salle dédiée à la pratique du badminton et du padel à La Rochelle.