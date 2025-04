Danse avec les Stars : Nelson Monfort remplacé par sa fille ?

Amadou Diawara

Nelson Monfort a participé brièvement à Danse avec les Stars. En couple avec Calisson Goasdoué dans l'émission de TF1, le journalise sportif de France Télévisions a été éliminé en premier. Interrogé sur son passage à DALS, Nelson Monfort a affirmé que sa fille Victoria pourrait faire partie du casting de la prochaine saison.

Habituellement sur France Télévisions, Nelson Monfort est passé brièvement sur TF1 cette année. En effet, le journaliste sportif a participé à Danse avec les Stars avec Calisson Goasdoué. Toutefois, Nelson Monfort a été le premier éliminé de l'émission. Lors d'un entretien accordé à Ici Paris, le natif de Boulogne-Billancourt s'est livré sur son aventure à DALS.

«Elle a tout pour participer»

« Je pense que cela aurait pu durer un peu plus longtemps, et que les critères de sélection n'étaient pas que sur la technique. J'ai dansé avec des candidats qui ont 50 ans de moins que moi ! C'est très difficile par exemple de porter à bout de bras sa partenaire, je ne peux pas concurrencer les gens sur ce plan, mais sur le plan de l'empathie, oui. J'en garde cependant un très beau souvenir et on me demande de venir presque chaque semaine en direct faire des sketchs ou des interviews. Et tous les couples auront rendez-vous le jour de la finale pour refaire une chorégraphie générale en direct. J'ai perdu, mais j'ai été très soutenu par la suite, par Fauve, qui m'a appelé à 2 heures du matin, par Sophie Davant... », a déclaré Nelson Monfort.

«Elle vole très bien de ses propres ailes»

Dans la foulée, Nelson Monfort a annoncé que sa fille, Victoria, pourrait participer à l'émission Danse avec les Stars lors de la prochaine saison. « Ma fille Victoria sera-t-elle castée l'an prochain ? Elle est influenceuse et comédienne. Et danse très bien. Elle vit à Los Angeles, a 100 000 followers et a tout pour participer. On a déjà joué ensemble au théâtre et, maintenant, elle vole très bien de ses propres ailes », a jugé le journaliste de 72 ans.