Florent Manaudou - Elsa Bois : L'ultime nuit avant la séparation, un proche balance !

Amadou Diawara

En couple dans l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois le seraient aussi dans la vie. D'ailleurs, la danseuse professionnelle aurait rejoint le nageur dans son appartement après le prime du vendredi 28 février et ce, pour passer la nuit avec lui. D'après un proche, Florent Manaudou et Elsa Bois voulaient profiter d'un dernier moment ensemble avant d'être séparé pendant une semaine.

Partenaires dans Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois auraient démarré une relation amoureuse. Très complices, le nageur et la danseuse professionnelle seraient en couple à la fois dans l'émission et dans la vie.

Elsa Bois a rejoint Florent Manaudou chez lui

Selon les informations de Voici, Florent Manaudou et Elsa Bois se voient discrètement en dehors de l'émission Danse avec les Stars. D'ailleurs, ils auraient passés la nuit ensemble après le prime du 28 février. En effet, Elsa Bois aurait rejoint Florent Manaudou chez lui dans le plus grand secret, et ce, avant le départ de ce dernier pour Marseille.

«Ils n’allaient pas se voir pendant une semaine»

Selon une source proche du présumé couple, Florent Manaudou et Elsa Bois ont tenu à profiter au maximum de leurs derniers moments ensemble. Le nageur étant rentré à Marseille le lendemain. « Sans doute, ils avaient envie de profiter l’un de l’autre avant le départ de Florent pour Marseille. Ils n’allaient pas se voir pendant une semaine », a-t-elle déclaré à Voici. Pour rappel, Danse avec les Stars a été interrompu pendant une semaine, et ce, parce que TF1 avait prévu de diffuser le spectacle des Enfoirés le vendredi 7 mars.