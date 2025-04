Florent Manaudou frappé par la maladie, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou a remporté deux médailles de bronze, et ce, au 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages. Eloigné des bassins, le nageur de 34 ans s'affiche sur les parquets de Danse avec les Stars depuis plusieurs semaines. Malgré tout, Florent Manaudou est en pleine dépression depuis la fin des Jeux.

Florent Manaudou a fait forte impression lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, le nageur de 34 ans a offert deux médailles de bronze à la délégation française, et ce, grâce à ses prestations au 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages. Toutefois, Florent Manaudou vit un calvaire depuis la fin de la compétition.

Florent Manaudou souffre d'une dépression

Dans un documentaire intitulé « Santé mentale, briser le tabou », Florent Manaudou a fait des révélations poignantes sur sa santé mentale. Dans le programme qui sera diffusé prochainement sur M6, le double médaillé de bronze aux JO de Paris 2024 a avoué qu'il était en pleine dépression depuis la fin de la compétition. « Oui, je suis en dépression », a-t-il lâché simplement dans un extrait dévoilé par le site Puremédias. « Les Jeux de Paris 2024 ? C’était un sans-faute, et du coup, ça rajoute encore plus un côté difficile après », a ajouté Florent Manaudou, qui reconnait que revoir les images de ses performances lui procure une profonde tristesse. De surcroit, le frère de Laure Manaudou a admis qu'il luttait intérieurement pour se détacher de l'euphorie des JO de Paris et accepter qu'il n'allait pas revivre une telle expérience : « je dois faire le deuil de Paris et de ma carrière ».

«Je dois faire le deuil de Paris et de ma carrière»

Malgré sa dépression, Florent Manaudou s'illustre sur les parquets de Danse avec les Stars. En effet, le nageur de 34 ans participe à l'émission de TF1, étant en couple avec Elsa Bois.