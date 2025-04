OM : Un mensonge dévoilé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les nombreuses spéculations de la presse italienne au sujet de l'avenir de Roberto De Zerbi qui aurait été contacté par le Milan AC, Daniel Riolo a rétabli la vérité sur l'entraîneur de l'OM. En direct sur RMC Sport jeudi soir, l'éditorialiste a nié cette piste pour le coach marseillais.

Roberto De Zerbi au Milan AC la saison prochaine, faut-il vraiment y croire ? Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'OM, l'entraîneur italien a fait une annonce très claire vendredi en conférence de presse, affirmant qu'il n'envisageait absolument pas de changer de club cet été. Et quelques heures auparavant, en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo avait mis les choses au clair sur ce feuilleton De Zerbi à l'OM.

« J’ai vérifié, il y a zéro contact »

L'éditorialiste assure que le Milan AC n'a absolument pas amorcé de manoeuvre pour signer De Zerbi, contrairement à ce qui a été affirmé dans la presse italienne : « J’ai vérifié auprès de Milan, il y a zéro contact (…) Je le redis, aujourd’hui, De Zerbi répète tous les jours qu’il ne bougera pas de l’OM », assure Riolo.

« Il ne veut pas quitter l’OM »

« De Zerbi aujourd’hui, il n’est même pas question une seconde qu’il pense à autre chose que l’OM et veuille quitter l’OM », précise d'ailleurs Daniel Riolo, qui assure donc que Roberto De Zerbi restera en poste à l'OM la saison prochaine, et non au Milan AC.