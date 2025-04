OM : De Zerbi annonce son club pour l’année prochaine

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il semble figurer sur la short-list du Milan AC, Roberto De Zerbi a pris la parole vendredi en conférence de presse. Et le coach italien a clairement annoncé la couleur en affirmant qu'il serait toujours à l'OM la saison prochaine, et non au sein du club rossonero.

Et si c'était déjà la fin du gros feuilleton De Zerbi à l'OM ? La presse italienne annonce depuis plusieurs jours un vif intérêt du Milan AC pour le coach marseillais, actuellement dans le dur avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Et L'EQUIPE en a même rajouté une couche vendredi en évoquant une ambiance houleuse cette semaine en interne à l'OM, suite au dernier match à Reims (défaite 3-1). Mais de son côté, De Zerbi a les idées claires pour son avenir avec un contrat qui court jusqu'en 2027 avec l'OM.

« Ma volonté, c'est de rester de nombreuses années »

Interrogé en conférence de presse vendredi midi, l'entraîneur de l'OM a répondu cash aux nombreuses spéculations sur son avenir avec une annonce claire : « Le Milan AC, je vais vous dire la vérité. Personne ne m'a appelé ! Et jusqu'à la fin du championnat, je ne parle avec aucune équipe, je ne flirte avec personne. Ma volonté, c'est de rester de nombreuses années ici. Je n'ai aucune intention de m'en aller. Je le redis encore une fois. J'ai dit en Italie que ce n'était pas vrai. J'ai appelé Pablo et Mehdi pour leur dire que ce n'était pas vrai », assure De Zerbi, qui restera donc en poste à l'OM l'an prochain.

« Faire trois ou quatre ans »

Un peu plus tard, dans cette même conférence de presse, l'entraîneur de l'OM en a remis une couche sur ses intentions : « Il faut se demander pourquoi aucun entraineur ici ne reste plus que deux ans. Mais cette journée me donne envie de faire trois ou quatre ans. Comme je l'ai dit, j'aime au centre des polémiques, je veux obtenir tout de mes joueurs et je veux la Ligue des Champions ». Le message est passé pour De Zerbi.