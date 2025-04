Clash face au PSG : Rabiot passe un message

La rédaction

Capitaine de l’OM face au PSG, Adrien Rabiot est revenu sur ce moment fort de sa saison. Ému et reconnaissant envers Roberto De Zerbi pour ce geste symbolique, le milieu marseillais a salué l’unité du vestiaire. Une belle réponse aux tensions récentes évoquées au sein du club phocéen.

Le dernier Classique entre l'OM et le PSG (victoire 3-1 du club de la capitale) a fait autant de bruit sur le terrain qu'en dehors. Si les banderoles insultantes envers Adrien Rabiot et sa mère ont fait couler beaucoup d'encre, le capitanat du milieu de l'OM a également été remarqué. Pour la première fois de la saison, et face à son ancien club, Adrien Rabiot a été le capitaine de l'OM.

«Très reconnaissant envers le coach»

Élu joueur Olympien du mois de mars, Adrien Rabiot s'est confié pour le média de l'OM et est revenu sur ce brassard de capitaine face au PSG :

«Très reconnaissant envers le coach parce qu'il l'a fait pour moi (me donner le brassard de capitaine face au PSG, ndlr.), mais aussi surtout au nom de l'équipe. Il avait demandé à Leo (Balerdi), à d'autres joueurs cadres s'ils étaient d'accord pour me laisser le brassard parce que c'était un moment spécial pour moi mais aussi pour toute l'équipe et qu'il ressentait le besoin et l'envie de faire ça. J'ai vraiment apprécié ce moment, ça montre qu'il y a vraiment une belle osmose dans ce groupe, beaucoup d'amour. C'était vraiment une fierté de pouvoir porter ce brassard ce jour-là.»

Le beau message de Rabiot

Un beau remerciement envers Roberto De Zerbi et la confiance qu'il donne au milieu de l'OM. Cette déclaration d'amour à son coach ainsi qu'au vestiaire de l'OM vient apaiser les tensions qui avaient surgi à la suite des fortes révélations sur les tensions au sein du club marseillais.