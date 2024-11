Mercato : Pogba veut signer à l’OM, fait-il le bon choix ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Officiellement libéré de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba est désormais libre et il peut ainsi s’engager avec le club de son choix alors qu’il pourra retrouver la compétition à partir du mois de mars. L’avenir de l’international français est donc au centre des rumeurs depuis quelques semaines maintenant et aux dernières nouvelles, Pogba viserait une signature du côté de l’OM. Le bon choix pour La Pioche ?

Paul Pogba initialement suspendu 4 ans pour dopage, on pensait que sa carrière serait terminée. Mais voilà que le champion du monde 2018 a reçu une excellente nouvelle, voyant sa sanction être réduite à 18 mois. Ainsi, à partir de mars prochain, Pogba aura l’autorisation de reprendre la compétition. La question est maintenant de savoir avec quel club. Le Français était précédemment toujours sous contrat avec la Juventus, mais voilà que dernièrement, la Vieille Dame a décidé de rompre ce contrat. Paul Pogba se retrouve aujourd’hui libre et tout le monde se demande où il posera ses valises pour tenter de relancer sa carrière.

Pogba veut l’OM ?

Les rumeurs fusent dans tous les sens à propos de Paul Pogba. Annoncé en Arabie saoudite ou encore en MLS, le milieu de terrain aurait lui visiblement la préférence de continuer sa carrière en Europe. Et voilà que selon les derniers échos de la presse italienne, Pogba ferait d’une arrivée à l’OM sa priorité. Désormais, à Marseille, depuis l’arrivée d’Adrien Rabiot, tout semble possible en ce qui concerne le recrutement et sur la Canebière, les supporters de l’OM se mettent donc à rêver d’une arrivée de Pogba.

« Pour moi c’est un top joueur »

Cela fait maintenant un moment que le nom de Paul Pogba est associé à l’OM. Tout était alors parti de Patrice Evra qui avait expliqué qu’il allait appeler Mehdi Benatia, conseiller sportif du club phocéen, pour qu’il recrute le désormais ex-joueur de la Juventus. Le 12 novembre dernier, Benatia répondait à propos de la rumeur Paul Pogba à l’OM : « On en a déjà parlé, Paul sait ce que je pense de lui, pour moi c’est un top joueur. Malheureusement, il a eu cette suspension qui nous a fait beaucoup de mal en tant que passionné de football, c’est un joueur qu’on veut voir sur le terrain ».

De son côté, Paul Pogba avait lui notamment répondu concernant ces bruits qui l’annoncent à l’OM : « Je vais te dire la vérité, ce n’est pas la première fois qu’on parle de moi dans des clubs. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, de un. De deux, aujourd’hui, j’ai un contrat. Je respecte ça. Ça fait toujours plaisir d’entendre des fans de Marseille ou des fans de Paris dire « viens, on te veut, on aurait une équipe de fou ». C’est sûr ça fait plaisir, mais aujourd’hui, j’ai un contrat. On ne sait pas de quoi est fait demain, mais aujourd’hui, ce n’est pas dans mes pensées. C’est possible mais pas d’actualité ? La porte n’est pas fermée comme quand je suis parti à la Juventus ou à Manchester. Mais aujourd’hui, je n’y pense même pas ».

Alors, signer à l’OM serait-il un bon choix pour Paul Pogba ?