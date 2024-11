Pogba à l’OM : Grosse annonce de la presse italienne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a un an, Paul Pogba subissait un contrôle positif et devait observer une suspension pour dopage. Le milieu de terrain de 31 ans a vu cette suspension réduite à 18 mois et elle prendra donc fin en mars 2025. Pour son retour, il cherche donc un nouveau club et l'OM se positionne clairement comme une option crédible. D'ailleurs le club présente des avantages intéressants selon les objectifs du champion du monde 2018.

A 31 ans, Paul Pogba a encore du temps devant lui pour espérer retrouver un bon niveau dans un grand club européen. D'après ses ambitions, il pense même déjà à un retour en Equipe de France quand il sera prêt. Ainsi, plusieurs pistes s'offrent à lui concernant l'identité de son futur club, à commencer par l'OM. Le club idéal pour lui permettre de réaliser tous ses objectifs ?

Pogba veut retrouver l'Equipe de France

La dernière sélection de Paul Pogba remonte au mois de mars 2022 et pourtant, cela fait partie des premières choses dont il a confié rêver après la réduction de sa suspension. « Bien sûr, c'est un objectif. Ça a toujours été un rêve pour moi de jouer pour l'équipe de France. Il faut être prêt pour ça aussi. Il y a des joueurs, de très très bons joueurs qui sont à cette position. Il faut que cette place, je la mérite de nouveau. Et je vais faire tout mon possible pour revenir, bien sûr. Si ça peut aider l'équipe et si c'est un plus, pourquoi pas? Mais il faut la mériter cette place » avait-il déclaré à RMC le mois dernier.

L'OM, une belle opportunité

Comme il a fait part de son objectif de revenir en Equipe de France, Paul Pogba pourrait donc se tourner vers l'OM. D'après le média italien Tutto Juve, le club de la cité phocéenne apparaît comme une option qui pourrait l'aider à aller dans ce sens. Pour le moment, son entourage cherche un nouveau club mais aucun nom n'a fuité.