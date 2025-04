«Un avion de chasse» au PSG : Il répond à Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse il y a quelques jours, Luis Enrique s'enflammait pour Nuno Mendes qu'il comparait à «un avion de chasse». Un compliment qui a visiblement flatté l'international portugais qui a répondu à l'entraîneur du PSG dans une longue interview.

Ces derniers jours, Luis Enrique était interrogé sur l'importance qu'allait avoir Nuno Mendes lors de la double confrontation contre Arsenal. Après avoir muselé Mohamed Salah, le Portugais devra se coltiner Bukayo Saka. Mais cela n'inquiète pas du tout Luis Enrique qui rappelait que son latéral gauche était « un avion de chasse ». Interrogé sur ce compliment, Nuno Mendes a répondu à son entraîneur.

Nuno Mendes répond à Luis Enrique

« Le coach essaie d'avoir une bonne relation avec tous les joueurs. C'est comme ça qu'on va arriver à beaucoup de choses. C'est ça le plus important. Il connaît aussi ce qu'il y a dans la tête des joueurs. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il était joueur, aussi. Je pense qu'il a une bonne gestion dans cette étape. On est des joueurs, si on ne joue pas, on est fâchés. Il essaie de comprendre les joueurs », assure l'international portugais au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.

«Le coach essaie d'avoir une bonne relation avec tous les joueurs»

« Parce que c'est important pour nous. Si un joueur n'est pas bien, on ne va pas être bien. Il faut essayer qu'on soit tous bien sur le terrain, à l'entraînement. L'entraînement, c'est le plus important pour nous. On y fait des choses qu'on va faire dans le match. Aujourd'hui, il faut qu'on soit concentrés. On est fatigués, mais on sait qu'on a des grandes choses devant. Le match contre Arsenal et contre Nice, ça va être un bon match pour nous. Essayer de faire ce qu'on a bien fait contre Aston Villa. C'est important pour nous aujourd'hui de faire les choses bien, et affronter Nice de la même manière », ajoute Nuno Mendes.