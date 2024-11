OM : Greenwood veut changer d’équipe, il confirme

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

International anglais, Mason Greenwood n’est toutefois plus en odeur de sainteté de l’autre côté de la Manche suite à ses déboires judiciaires. Face à cette situation, le numéro 10 de l’OM réfléchit depuis un moment maintenant à l’idée de changer de sélection. L’Anglais pourrait alors poursuivre sa carrière internationale avec la Jamaïque. Un changement d’équipe toujours d’actualité selon Steve McClaren.

Après avoir relancé sa carrière la saison dernière avec un prêt à Getafe, Mason Greenwood retrouve désormais le sourire sous le maillot de l’OM. Passé par des moments très difficiles suite à des accusations de viol et violence conjugale, l’Anglais se reconstruit loin des terres britanniques, où il n’est clairement plus en odeur de sainteté. Pour Greenwood, la sélection d’Angleterre semble désormais à oublier et par conséquent, il voudrait changer de pays pour défendre les couleurs de la Jamaïque. Cela fait maintenant un moment qu’on évoque cette possibilité pour Mason Greenwood et ce n’est clairement pas abandonné.

« Il veut rejoindre la sélection jamaïcaine »

Dans des propos rapportés par Goal, le sélectionneur de la Jamaïque a fait un point concernant la situation avec Mason Greenwood. Steve McClaren a alors fait savoir à propos de l’attaquant de l’OM : « J’entends beaucoup de choses à propos de Mason Greenwood. Je suis constamment en contact avec lui et le message est toujours le même : « Quand le moment sera venu ». Il faut penser qu’il a vécu une période traumatisante au cours des deux dernières années. Je pense qu’il veut juste s’installer à Marseille et profiter de son football, ce qu’il fait, et il veut rejoindre la sélection jamaïcaine. Je le sais car à chaque fois je lui parle, je n’ai aucune raison de douter de cela et le processus se poursuit ».

« J’espère que d’ici mars, nous aurons fait des progrès »

Quand cela pourrait-il avancer pour Mason Greenwood et la Jamaïque ? « J’espère que d’ici mars, nous aurons fait des progrès. Comme je l’ai dit, tout notre projet et notre processus concernant la qualification pour la Coupe du monde et c’est toujours à l’horizon. Donc Mason, nous garons un oeil dessus et on vous tiendra informer », a poursuivi McClaren.