OM : Le clan Benatia reçoit un tacle inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En direct dans le Canal Football Club dimanche soir, Samir Nasri s'est montré très critique envers les polémiques extrasportives actuelles de l'OM. Et l'ancien meneur de jeu, pourtant proche de Medhi Benatia, semble directement cibler le bras droit du conseiller sportif de l'OM, Ali Zarrak, dans ses attaques envers le fonctionnement du club phocéen.

Son nom ne vous disait peut-être rien il y a quelques mois, et pourtant, Ali Farrak est au coeur de plusieurs polémiques depuis le début de la saison à l'OM. Bras droit du conseiller sportif Medhi Benatia, il avait provoqué la mise à l'écart de Chancel Mbemba l'été dernier après un clash virulent avec le défenseur central congolais. Et plus récemment, Farrak a fait parler de lui en raison de sa mauvaise relation en interne avec Jean-Pierre Papin à l'OM.

Nasri s'agace sur la situation à l'OM

Dimanche soir, dans le Canal Football Club, Samir Nasri a semblé cibler Ali Zarrak dans ses critiques contre le fonctionnement de l'OM : « Ce club marche à l'envers. A un moment donné, il y a toujours un directeur général ou quelqu'un qui n'est pas du sportif qui sème un petit peu la zizanie dans le club. C’était comme ça la saison passée, ça l'est encore aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qui explique les mauvais résultats de l'OM », indique l'ancien joueur marseillais, pourtant très proche de Medhi Benatia.

« Des joueurs submergés par la pression »

« Ce qui explique les mauvais résultats de l'OM à domicile, c'est que les joueurs, ils sont submergés par la pression quand ils jouent au Vélodrome », poursuit Samir Nasri. Voilà qui est clair.