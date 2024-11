Un joueur «immense» est annoncé à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison globalement encourageant malgré quelques couacs, l'OM a notamment pu compter sur un Mason Greenwood étincelant pour se retrouver sur le podium de la Ligue 1 après 11 journées. Conscient du talent de son ailier anglais, Roberto De Zerbi ne cache pas sa joie en privé de compter sur un joueur dont le potentiel est immense.

Durant le précédent mercato estival, l'OM n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer son effectif en attirant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Mais l'un d'entre eux a particulièrement fait parler à savoir Mason Greenwood. L'ailier anglais, recruté pour 26M€, hors bonus, en provenance de Manchester United, a d'abord fait couler beaucoup d'encre pour des raisons extrasportives compte tenu des accusations de viol dont il fait l'objet, avant de faire parler de lui pour ses performances sur les pelouses de Ligue 1.

De Zerbi déjà conquis par Greenwood...

Auteur de huit buts, l'ancien joueur de Manchester United est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Bradley Barcola, par conséquent, il est devenu un élément indispensable à l'OM. Selon les informations de RMC Sport, Roberto De Zerbi est d'ailleurs conquis par Mason Greenwood sur lequel il ne tarit pas d'éloges en privé, estimant que son potentiel est immense.

... qui lui en demande plus

Mais c'est aussi la raison pour laquelle Roberto De Zerbi est très exigeant avec Mason Greenwood. « Il doit donner plus et j’attends beaucoup de lui », avait ainsi rappelé l'entraîneur de l'OM dans des propos rapportés par RMC Sport. Il faut dire que le technicien italien a parfois la sensation de devoir gérer un élève surdoué qui se repose trop sur ses acquis, sans faire les efforts nécessaires pour le collectif. Sa prestation contre le PSG en a d'ailleurs le parfait exemple. Et cela lui avait valu d'être sorti à la mi-temps. « L’idée n’est pas non plus de surprotéger Greenwood et de lui mentir sur ses performances, en lui disant que tout est toujours beau. Quand il est bon, il doit entendre qu’il est bon. Quand il fait un mauvais match, il doit savoir qu’il a fait un mauvais match », confie même une source en interne auprès de RMC.