Mercato : L’OM a offert une fortune à un champion du monde

En 2017, l'OM s'offrait Adil Rami, qui deviendra champion du monde avec l'équipe de France un an plus tard. Malgré la puissance financière limitée du club marseillais, le défenseur s'en était plutôt bien sorti sur le plan financier Lors d'un live diffusé sur la chaîne de Just Riadh, il a accepté d'en dire plus sur son salaire.

Lorsqu’il se remémore ses souvenirs à l’OM, Adil Rami ne peut s’empêcher de s’en prendre à Jacques-Henri Eyraud, son ancien président, avec qui les relations demeurent toujours aussi glaciales. Mais récemment, le défenseur français en a dit plus sur ses conditions de vie à Marseille, et notamment ses émoluments.

« A Marseille, il y a beaucoup d’argent »

Sans dévoiler le montant exact, Rami confirme que son salaire à l’OM figure parmi les plus importants de sa carrière. « Mon plus gros salaire ? C’était à Milan, Marseille aussi. Parce que j’étais vu comme un étranger donc pour eux c’est que 30% d'impôt. A Marseille et à Milan, il y a beaucoup d’argent » a lâché le champion du monde 2018 au cours d’un entretien accordé à, l’influenceur Just Riadh.

Son salaire connu ?

Il y a quelques années, L’Equipe publiait le classement des plus gros salaires de l’OM et avait dévoilé celui de Rami. Le quotidien avait évoqué un montant de 300 000 bruts mensuels, soit 3,6M€ par an. Une coquette somme, qui demeure néanmoins légèrement inférieure à celle qu’il touchait au FC Séville.