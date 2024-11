Mercato - OM : Une grande décision est prise pour Paul Pogba ! 

Arnaud De Kanel

C’est désormais officiel : Paul Pogba et la Juventus, c’est terminé. Ce vendredi, le club turinois a annoncé que le contrat du milieu de terrain français serait résilié à compter du 1er décembre. Une décision attendue après les récents événements entourant le joueur. Suspendu jusqu’en mars 2025 pour une violation des règles antidopage, Pogba pourrait rebondir ailleurs une fois sa suspension purgée. Parmi les destinations évoquées, l'OM tient une place de choix et cette décision relance tout.

Paul Pogba, longtemps dans l'ombre d'une suspension de quatre ans pour dopage, voit désormais son avenir s’éclaircir. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne a en effet décidé de réduire cette sanction à 18 mois. Une décision qui rouvre les portes du football professionnel à Pogba, et l’OM semble prêt à se positionner pour offrir au milieu de terrain une relance digne de son talent. Marseille, qui vise à renforcer son effectif, pourrait voir en Pogba le profil idéal pour dynamiser son entrejeu et apporter une touche d’expérience supplémentaire.

La Juve résilie le contrat de Pogba

Paul Pogba s’apprête à tourner une nouvelle page de sa carrière. Le champion du monde français, dont le contrat avec la Juventus courait initialement jusqu’en juin 2026, ne portera plus le maillot bianconero. Le club turinois a annoncé officiellement sur son site que l’accord liant les deux parties prendra fin dès le 30 novembre prochain. Une décision qui ouvre un nouveau chapitre pour le milieu de terrain, dont le retour à la compétition est attendu pour mars 2025. Après une période marquée par des blessures et des péripéties hors terrain, cette annonce scelle une séparation qui semblait inéluctable. Pogba, joueur emblématique de la Juve lors de son premier passage entre 2012 et 2016, devra désormais réfléchir à son avenir alors qu’il se prépare à retrouver les terrains.

Les rumeurs se multiplient avec l'OM

À partir du 1er décembre, Paul Pogba retrouvera la liberté de discuter avec n'importe quel club en vue d'un retour attendu sur les terrains au printemps 2025. Une opportunité que l'OM pourrait bien saisir pour tenter d’attirer le champion du monde dans ses rangs. Selon la presse italienne, le club phocéen serait même le plus avancé à l'heure actuelle.