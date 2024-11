Mercato : Une star de Deschamps au Paris FC ? Il lâche sa réponse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Capitaine de l’équipe de France lors du dernier rassemblement, Ibrahima Konaté fait aujourd’hui le bonheur de Liverpool. Mais pour le défenseur central de 25 ans, tout avait commencé du côté du Paris FC, où il a été formé, comme d’autres grands noms. Pourrait-on alors revoir Konaté au PFC ? Antoine Arnault a répondu à la question.

Avant même le rachat à venir par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le Paris FC était déjà un club reconnu dans la région parisienne. En effet, au cours des dernières années, de nombreux grands noms sont passés par le PFC durant leur jeunesse. On peut notamment alors citer Mamadou Sakho, Lassana Diarra, Nordi Mukiele, Seko Fofana, Axel Disasi ou encore Ibrahima Konaté, aujourd’hui bien installé en équipe de France et à Liverpool.

« Pas la stratégie de base du groupe »

Futur actionnaire majoritaire du Paris FC, Antoine Arnault a été interrogé ce mercredi sur un possible retour d’Ibrahima Konaté. En conférence de presse, il a alors fait savoir : « Faire revenir des joueurs formés au club comme Konaté ? L'idée est de former des jeunes, après, si un ancien formé au club veut venir former l'ossature du club, pourquoi pas. C'est une possibilité, mais pas la stratégie de base du groupe ».

Une prolongation à Liverpool ?

Pour le moment, Ibrahima Konaté est un joueur de Liverpool et il est visiblement très heureux chez les Reds. Sous contrat jusqu’en 2026, le Français pourrait ne pas partir de sitôt. En effet, récemment, il était expliqué que Konaté pourrait prochainement signer une prolongation avec Liverpool.