Paris FC : Du très lourd annoncé au mercato avec Red Bull

Le Paris FC s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. En effet, le club parisien est en passe de se faire racheter par la famille Arnault, qui n’arrive toutefois pas seule. Le groupe Red Bull va également venir apporter toute son expertise au PFC et cela pourrait notamment se traduire lors des prochains transferts. Antoine Arnault a d’ailleurs promis du lourd avec Red Bull sur le mercato.

D’ici quelques jours, le rachat du Paris FC sera enfin officialisé. La famille Arnault va ainsi prendre le contrôle au sein du club parisien, mais voilà qu’elle n’arrive pas seule. En effet, désormais, au PFC, on va également retrouver le groupe Red Bull. Comment cela-t-il s’articuler ? On en sait désormais plus.

« Recruter les meilleurs joueurs » grâce à Red Bull

En conférence de presse ce mercredi, Antoine Arnault a été interrogé sur l’association avec le groupe Red Bull pour le rachat du Paris FC. La firme autrichienne sera surtout là pour aider d’un point de vue sportif, notamment sur le marché des transferts. « Nous n'arrivons pas seuls, on arrive avec un partenaire. Nous n'avons aucune compétence en termes de management d'équipe de foot. Nous avons fait la connaissance de Red Bull à travers la Formule 1. Red Bull a une compétence très forte en matière de football. Ça a été des discussions très vertueuses et positives d'emblée. L'idée de travailler ensemble sur un projet foot en France les a intéressés. Ce club appartiendra à ma famille, ce club ne sera pas co-propriété de la famille Arnault et de Red Bull. Red Bull sera minoritaire, ils ne souhaitent pas accéder à la multi-propriété. Ils sont un partenaire sportif, ils vont nous aider sur plein d'aspects, de recruter les meilleurs joueurs et de les dénichés mieux que les autres. Mais ils ne sont pas là pour être co-propriétaires avec nous », a expliqué Antoine Arnault.

« Ça pourrait faire une bonne association »

A propos de cette association avec le groupe Red Bull au Paris FC, Antoine Arnault a également expliqué dans son entretien pour RMC : « On a voulu bien s'entourer et on s'est associé à des gens qu'on connaît bien à travers d'autres sports. On s'est associé à Red Bull qui a une très forte compétence en F1 mais aussi en football puisqu'avec Leipzig, Salzbourg et d'autres équipes un peu partout dans le monde, ils ont réussi à créer des histoires comme ça en partant d'assez loin, en faisant monter différents clubs. Leipzig, l'histoire, c'est qu'ils sont partis quand même de cinquième division et qu'ils sont arrivés en Ligue des champions en sept ans. Je nous souhaite exactement la même trajectoire. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs mais ce serait extraordinaire, avec leurs compétences sportives en termes de management. Vous avez vu qu'une légende du football est arrivée pour superviser aussi les différentes équipes avec Jürgen Klopp. Donc je pense que ça pourrait faire une bonne association ».