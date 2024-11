Vente Paris FC : La date définitive est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jour de présentation au Paris FC. Prochain propriétaire du club, Antoine Arnault a tenu une conférence de presse, ce mercredi, pour évoquer son projet pour l'actuel leader de Ligue 2. Le dirigeant va pouvoir mettre en oeuvre son programme. Mais avant d'y penser, le fils de Bernard Arnault va devoir finaliser la cession de l'équipe, ce qui devrait arriver dans les prochains jours.

Les étapes sont franchies une à une. Il y a quelques jours, Antoine Arnault se présentait devant la DNCG pour faire connaître son projet et rassurer le gendarme financier du football français. Ce mercredi, c’est devant une jolie colonie de journalistes que le futur patron du Paris FC a expliqué sa venue au sein de cette équipe.

Antoine Arnault détaille son projet

« On n'est pas là pour tout changer et retourner la table. C'est sur le staff et l'équipe actuelle que nous misons. Nous sommes là pour travailler sur la base existante et faire en sorte que l'équipe existante monte elle-même en Ligue 1 » a déclaré le fils de Bernard Arnault, qui devrait acheter 55% des parts du Paris FC.

La date du closing est dévoilée

Selon les informations de Radio France, le deal de vente devrait être finalisé le 29 novembre prochain. Ensuite, il sera temps pour le Paris FC d’ouvrir une nouvelle page de son histoire.