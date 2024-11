Rachat du Paris FC : La grande annonce sur Jürgen Klopp

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à son départ de Liverpool, Jürgen Klopp ne sera finalement pas resté très longtemps loin du football. En effet, l’entraîneur allemand a rejoint le groupe Red Bull, prenant le poste de responsable mondial du football. Et voilà qu’avec le rachat du Paris FC par la firme autrichienne et la famille Arnault, Klopp pourrait avoir une certaine importance au PFC. Des précisions ont été apportées sur le sujet.

En passe de se faire racheter par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le Paris FC s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Un projet ambitieux est annoncé pour le club parisien, qui pourrait notamment être chapeauté par un certain Jürgen Klopp. En effet, ce dernier a rejoint récemment le groupe Red Bull et il aurait visiblement une certaine affection pour le PFC.

Klopp attiré par le Paris FC ?

A quoi faut-il alors avec Jürgen Klopp au Paris FC ? La question a été posée à Antoine Arnault, futur patron du club parisien. Et dans un entretien accordé à RMC, il a expliqué concernant l’Allemand, qui aurait un faible pour le PFC : « Alors je ne veux pas parler à sa place mais en effet, quand on a discuté l'autre jour Jürgen Klopp et moi, c'est ce que j'ai senti. Mais c'est assez logique. Finalement c'est vrai que quand on regarde le projet tel qu'il existe aujourd'hui, il y a une anomalie à Paris. Le fait d'avoir un seul grand club, immense certes, mais un seul club. On est la seule grande ville en Europe à n'en avoir qu'un. La plupart des grandes villes en ont deux parfois; plutôt entre cinq et dix en ce qui concerne Londres par exemple ».

« Il y a à la fois le côté sportif qui l'excite mais aussi je pense le côté création d'une autre histoire »

« Oui il est excité. Il y a à la fois le côté sportif qui l'excite mais aussi je pense le côté création d'une autre histoire, construction d'autre chose autour de ce grand projet parisien ne serait-ce qu'en termes de construction de marques. Là-dessus, on en connaît un petit rayon, si je peux me permettre modestement. C'est extraordinaire, c'est hyper galvanisant de se dire on va pouvoir, à travers une marque magnifique en plus, Paris Football Club, construire à la fois sportivement mais aussi en termes de développement, une marque mondiale pour les années à venir », a-t-il ajouté à propos de Jürgen Klopp.