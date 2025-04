Antoine Dupont : Le transfert surprise au… Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait un mois qu’Antoine Dupont est éloigné des pelouses. Le capitaine du XV de France et la star du Stade toulousain manque à ses partenaires. Demi de mêlée lui aussi pour le leader du Top 14, Naoto Saito s’est enflammé pour sa signature au « Real Madrid du rugby » pour L’Équipe tout en dressant un portrait plus que flatteur de Dupont.

Pour la première fois de sa carrière de rugbyman, Naoto Saito a quitté ses terres japonaises natales à 27 ans… pour s’engager en faveur du Stade toulousain à l’été 2024. Le club d’Antoine Dupont sortait d’une saison pleine avec un Bouclier de Brennus en Top 14 et une Champions Cup. Un nouveau sacre est en route pour le Top 14 et idem au niveau de la coupe d’Europe grâce à la victoire des hommes d’Ugo Mola sur le Rugby Club toulonnais à Mayol (21-18) en quart de finale.

«C’est le Real Madrid du rugby, non ? Si je veux devenir un grand joueur, il me faut agrandir mon esprit»

De par sa chandelle dans les derniers instants de la rencontre, Naoto Saito a été l’un des artisans de la victoire du Stade toulousain au même titre que Thomas Ramos. Et ce, sans Antoine Dupont victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier contre l’Irlande pendant le Tournoi des 6 nations (42-27). Demi de mêlée à l’instar du capitaine du XV de France, Saito a été invité à s’exprimer sur les raisons de son transfert au Stade toulousain par L’Équipe. « (souri, avec un air surpris) C’est le Real Madrid du rugby, non ? Si je veux devenir un grand joueur, il me faut agrandir mon esprit ».

«Il est vraiment spécial Toto. Puissant, rapide, efficace»

Cette saison, Naoto Saito a beaucoup appris en observant Antoine Dupont que ce soit à l’entraînement ou pendant les matchs. Pour le quotidien sportif, le Japonais a partagé sa soif d’apprendre qui est constante au contact de la star du rugby français. « Je progresse aux côtés de Toto. Je peux lu poser des questions librement. Quand il tape ou fait une passe, je lui demande : « A quel moment tu as vu l’espace ? Quand as-tu pris la décision ? » Des erreurs, j’en fais. Un jour, après un en-avant, Toto m’a dit : « C’est pas grave Naoto, l’important c’est de tenter ! ». Il est vraiment spécial Toto. Puissant, rapide, efficace. Il peut aussi assurer en 10. J’avais joué face à lui, en 2016 , en moins de 20 ans. Deux défaites, pfff ».