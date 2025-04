Mbappé : C’est la crise au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir a marqué la fin de l’aventure du Real Madrid en Ligue des champions. Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont faits éliminer par Arsenal dès les quarts de finale. Après ce fiasco, un certain malaise se serait installé dans le vestiaire. Les Merengue auraient même ouvert un cabinet de crise ces dernières heures.

Le Real Madrid ne s’en est toujours pas remis. Ce mercredi soir, le club madrilène s’est fait éliminer de la Ligue des champions. Les hommes de Carlo Ancelotti pensaient pouvoir renverser Arsenal et rejoindre le PSG en demi-finale. Mais finalement, ce sont les Gunners qui se sont imposés, scellant le sort de la Casa Blanca.

Un cabinet de crise ouvert au Real Madrid ?

Et comme le rapporte AS, ce fiasco contre Arsenal a laissé des traces au Real Madrid. Un certain malaise se serait installé dans le vestiaire après l’élimination. Quelques-uns estimeraient notamment que les attaquants - dont Kylian Mbappé - n’ont pas rempli leur rôle. Cette situation durerait depuis quelques mois, et ne se serait pas arrangée avec le temps. Elle a fini par avoir des conséquences fatales, à tel point que le Real Madrid viendrait d’ouvrir un cabinet de crise.

Le Real Madrid peut encore redresser la barre

À voir maintenant si le Real Madrid arrivera à se relever. Les Merengue ont encore une finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone à disputer. Et ils peuvent espérer revenir au classement en Liga. Le Real Madrid compte 4 points de retard sur le rival catalan à 7 journées de la fin. Affaire à suivre...