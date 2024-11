Mercato : Le Paris FC annonce déjà «quelques stars» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec la famille Arnault à sa tête, le Paris Football Club va prochainement changer de dimension, sans avoir pour autant l’objectif de copier la stratégie employée par le PSG à l’arrivée du Qatar. Invité de la chaîne L’Équipe, le président Pierre Ferracci a affiché sa volonté de voir le PFC accueillir les jeunes espoirs de la région tout en envisageant quelques gros noms pour briller en Europe.

C’est une arrivée qui s’annonce déterminante pour le football français. Troisième fortune mondiale, la famille Arnault va mettre la main sur le Paris Football Club à hauteur de 55%, avant de récupérer 30% supplémentaires d’ici 2027, tandis que Red Bull va prendre 15% du capital. Leader de Ligue 2, le PFC pourrait donc à terme concurrencer le PSG, bien que les nouveaux boss de l’autre club de la capitale ne souhaitent pas copier la stratégie des Qataris.

« Je pense qu'on ne sera jamais le PSG »

Invité de la chaîne L’Équipe cette semaine, Pierre Ferracci a présenté le projet imaginé pour son club, lui qui restera président et actionnaire minoritaire pendant encore trois ans : « Je pense qu'on ne sera jamais le PSG, même avec la famille Arnault, et que la façon de faire progresser le projet du club va être très importante pour la famille, pour se distinguer, pour ne pas brûler les étapes. Pour jouer sans doute un peu plus la carte de la formation que le club d'à côté ne l'a jouée, parce qu'il était pressé, je ne porte pas de jugement de valeur. » Cela ne veut pas dire pour autant qu’aucun grand nom ne viendra renforcer l’effectif à l’avenir.

« Il faudra le faire aussi avec un mélange de jeunes formés en région parisienne et puis de quelques stars »

« Je pense que la construction du Paris FC passera plus par un modèle du type Atalanta Bergame dans un premier temps, précise le président du Paris FC, rapporté par CulturePSG. Après, si la famille Arnault veut aller très très haut, c'est à dire un jour gagner la Ligue des champions, il faudra le faire aussi avec un mélange de jeunes formés en région parisienne et puis de quelques stars. Bien sûr qu'on passera par là, mais peut-être que l'envie, c'est que les stars de demain au Paris FC soient des jeunes issus de la formation du club. (…) Je pense qu'on peut faire quelque chose de différent sans être frontalement opposé au PSG. Je pense que l'avenir sera un mélange peut-être plus accentué de pépites issues de la formation et puis de stars qui viendront ailleurs. La famille Arnault veut une colonne vertébrale francilienne et en même temps un club ouvert sur l'extérieur : la province française et aussi l’étranger ».