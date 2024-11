Mbappé au Paris FC, une bombe est possible

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé au Paris FC dans les prochaines années ? La vente du club francilien à la famille Arnault et à la marque Red Bull augmente le champ des possibles et l'international français pourrait devenir l'une des figures de ce projet ambitieux. Et plusieurs petits indices laissent penser qu'une arrivée du champion du monde 2018 est possible.

Président du Paris FC, Pierre Ferracci a lâché une phrase qu’il n’aurait pas pu prononcer il y a encore quelques semaines. « Non parce que Kylian ne veut pas revenir à Paris tout de suite » a-t-il lâché sur le plateau de L’Equipe du Soir. Mais peut-on imaginer Kylian Mbappé revêtir le maillot du club francilien dans les prochaines années ? Plusieurs indices laissent penser que cette opération peut-être possible.

Mbappé proche de la famille Arnault

Déjà, il paraît inconcevable de voir Mbappé retourner au PSG tant que Nasser Al-Khelaïfi sera aux manettes. En conflit ouvert avec le dirigeant qatari, le champion du monde 2018 entretient, au contraire, une relation excellente avec la famille Arnault, prochain propriétaire du Paris FC. Mbappé est largement associé aux marques du groupe LVMH (Dior, Rimowa, Hublot) et assure la promotion de certains produits.

Klopp avait essayé de le recruter à Liverpool

Par ailleurs, Mbappé a toujours été considéré avec le plus grand respect par Jürgen Klopp, nouveau visage du projet Red Bull. Pour rappel, la marque autrichienne va s’associer à la famille Arnault pour faire grandir le Paris FC. Evidemment, rien de concret ne permet, aujourd’hui, d’affirmer que l’international français fera le grand saut. Mais le rêve est bien permis.