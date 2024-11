Kylian Mbappé : L'annonce inattendue du Paris FC pour le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec la famille Arnault aux manettes, le Paris Football Club va changer de dimension avec des moyens largement revus à la hausse, mais cela ne se verra pas en janvier. Le président Pierre Ferracci n’envisage pas un premier mercato démesuré, justifiant sa position avec une blague sur Kylian Mbappé.

Le Paris Football Club va changer de main mais également de dimension avec son rachat par la famille Arnault, troisième fortune mondiale, qui s’apprête à récupérer 55 % des parts du club, Red Bull mettant la main de son côté sur 15 % du capital. Des changements majeurs sont attendus, notamment sur le mercato, mais il faudra encore se montrer patient avant d’imaginer des joueurs renommés rejoindre l’autre formation parisienne.

Paris FC : La famille Arnault va déjà battre un énorme record https://t.co/C7ZLBjpDks pic.twitter.com/rYXx04Cj99 — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Kylian ne veut pas revenir à Paris »

Invité de L’Équipe du Soir, Pierre Ferracci a annoncé la couleur pour le mercato hivernal, écartant un recrutement digne de celui du PSG à l’été 2011, le premier de l’ère qatarie marqué notamment par l’arrivée de Javier Pastore pour 42M€. « Non parce que Kylian ne veut pas revenir à Paris tout de suite », s’est amusé le président du PFC, en référence à Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid durant l’été après sept saisons au PSG.

« On va bouger en janvier mais sans perturber l’équipe »

Sur un ton plus sérieux, Pierre Ferracci a affiché sa position : « C’est toujours délicat en janvier de chambouler l’équipe. On va faire comme d’habitude et sans doute un peu bouger en janvier, c’est ce que j’ai dit aux joueurs, c’est ce que le coach Stéphane Gilli et le directeur sportif François Ferracci, mon fils en l’occurrence, ont dit également, a expliqué le président du Paris FC. Il reste encore un mois et demi de Championnat, avec trois tours de Coupe en plus, il peut se passer des choses donc on va bouger en janvier mais sans perturber l’équipe ».