Paris FC : Après la vente, il annonce «une galère» pour la famille Arnault

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la famille Arnault ne prenne possession du Paris FC. Toujours propriétaire du second club de la capitale, Pierre Ferracci est revenu sur les négociations avec Antoine, président de Berluti et de Loro Piana, et qui devra collaborer avec Red Bull. Mais tout ne sera pas facile pour l'homme d'affaires français.

Le processus de vente du Paris FC suit son cours. Selon les informations de L’Equipe, l’actuel leader de Ligue 2 sera auditionné par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) le 12 novembre. Un entretien qui permettra d’en savoir plus sur les prochains repreneurs du club, la famille Arnault, mais aussi Red Bull, qui apportera son expertise. Si tout se passe bien, Pierre Ferracci devrait conserver 30% du capital avant de céder ses parts en 2027 à la plus grande fortune de France.

Ferracci annonce la couleur

Présent sur le plateau de Jacques Vendroux sur Europe 1, Pierre Ferracci est revenu sur la vente du Paris FC et a évoqué l’ambition importante des repreneurs. « Le Paris FC a une chance inouïe et il faut qu’il utilise cette chance pour grimper sans brûler les étapes, sans aller plus vite que la musique, mais en ayant envie de s’élever. L’envie est de s’installer dans le haut du panier de la Ligue 1 » a déclaré l’actuel patron de l’équipe.

Antoine Arnault est prévenu

Mais Ferracci préfère prévenir, rien ne sera facile pour la famille Arnault, malgré sa passion pour le football. « Antoine et Frédéric Arnault sont passionnés par le foot. On se parle beaucoup avec Antoine. On s’est très vite mis d’accord, mais c’est avec mes actionnaires minoritaires que ça a pris plus de temps. J’ai découvert quelqu’un de passionné, qui va devenir, un jour, dirigeant d’un club de football professionnel. Il faut être passionné parce que parfois c’est une galère. On sait que l’on vit des moments difficiles qu’il faut surmonter » a-t-il déclaré.