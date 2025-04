Incroyable, l’OM boucle un transfert dans son dos !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Etant représenté par le même agent que Grégory Sertic, Rudi Garcia a été la cible de certains détracteurs pour le transfert de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux à l’OM à l’hiver 2017. Des foutaises d’après l’actuel sélectionneur de la Belgique puisqu’il ne connaissait même pas le joueur comme affirmé au micro de Raphaël Domenach pour le média Carré.

Pour le premier mercato de l’ère Frank McCourt entamée à l’automne 2016, le président Jacques-Henri Eyraud et le directeur sportif Andoni Zubizarreta souhaitaient frapper fort. C’est pourquoi Dimitri Payet, Morgan Sanson ou encore Grégory Sertic débarquaient tous à l’OM. Néanmoins, le dernier cité n’était pas prévu.

«Ce sont des conneries»

Du moins, pas dans l’esprit de Rudi Garcia. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille de l’époque a crié à la fake news concernant la rumeur de son implication sur la venue de Grégory Sertic au média Carré. « J’ai signé Grégory Sertic avec un gros salaire parce que j’avais le même agent ? Non, ça ce sont des conneries. On s’est bien donné une éthique avec mes agents, c’est qu’on a jamais pris des joueurs qui étaient avec eux. Pour Greg Sertic, que je ne connaissais même pas en tant que joueur, mais qui était capitaine des Girondins de Bordeaux, en fin de contrat… Les dirigeants marseillais ont voulu accélérer les choses et l’ont pris en janvier ».

«Je m’en serais bien passé»

En interview avec le journaliste Raphaël Domenach, l’actuel sélectionneur de la Belgique avoue même qu’il aurait pu faire sans. « Je m’en serais bien passé, pas de prendre Greg Sertic parce que l’homme est de qualité qui n’est pas devenu titulaire chez nous parce qu’il y avait une concurrence avec des joueurs qui étaient meilleurs à son poste. Mais c’est le genre de trucs qui m’a été reproché. Mais c’est fabriqué de toutes pièces. L’essentiel, c’est de pouvoir se regarder dans une glace et de ne pas tomber dans ce genre de dérives. Ça n’a jamais été le cas ».