Séisme à l’OM, De Zerbi a menti ?

Il y a quelques semaines, Roberto de Zerbi déclarait sa flamme à l'OM et à la cité phocéenne au cours d'une conférence de presse. Mais malgré cet attachement, le technicien italien pourrait dire oui au Milan AC, qui penserait à lui pour remplacer Sergio Conceiçao. Pour Jérôme Rothen, un départ aurait la même odeur que la trahison.

« J’ai besoin de sentir une connexion avec l’endroit où je travaille, sinon j’ai du mal à m’exprimer ». En février dernier, Roberto de Zerbi déclarait sa flamme à l’OM. Pourtant, les dernières nouvelles laissent craindre un possible départ en fin de saison. Selon La Gazzetta dello Sport, le technicien italien serait le favori pour diriger le Milan AC la saison prochaine. Nul doute que cette décision provoquerait une profonde tristesse à Marseille. Ancien du PSG, Jérôme Rothen n’espère pas, non plus, une mauvaise surprise.

« Peut-être que je me suis fait berner »

« Ça voudrait dire que tout ce que nous a expliqué Longoria sur la fameuse stabilité que moi je recherchais depuis 4 ans n’existe pas. Pour moi, c’est une garantie quand tu viens avec une armada comme ça. On m’aurait menti ? Peut-être. Peut-être que je me suis fait berner, je n’espère pas. Vraiment, je ne le pense pas. Mais si c’est le cas, si De Zerbi est intéressé par cette offre à Milan et part de l’OM, quel que soit le résultat de la saison, ça voudrait dire que lui nous a menti. Je lui en voudrais beaucoup car je suis tombé les deux pieds dedans. Je ne comprendrais même pas qu’il parte pour un tel projet. Quand il nous a vendu qu’il était là pour au moins 2-3 saisons » a confié Rothen.

De Zerbi invité à prendre la parole

Visiblement inquiet pour la suite du projet marseillais, Rothen a interpellé De Zerbi à l’antenne. « J’attends une déclaration de lui en disant tous les bruits de couloir, je suis investi dans la mission à l’OM et tant que j’ai la confiance des dirigeants, je reste le temps de mon contrat. Après, libre à Longoria et Benatia de dire en fin de saison, il y a ça, ça, ça ne va pas, tu n’es pas fait pour le projet et tu partira » a-t-il déclaré sur RMC.