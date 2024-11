Paris FC : Un «projet colossal» est annoncé avec la famille Arnault

Alexis Brunet

C’est une nouvelle qui a fait grand bruit dernièrement. Le Paris FC, actuellement en Ligue 2, va être racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull. Un projet qui pourrait permettre prochainement au PFC de lutter avec le PSG, actuellement seul club de la capitale dans l’élite. Interrogé à ce sujet, l’ancien directeur sportif parisien Leonardo s’est montré très enthousiaste envers le projet du Paris FC.

Et si le Paris FC venait à concurrencer le PSG dans les prochaines années ? Si cette question pouvait faire sourire il y a quelque temps, cela pourrait devenir bel et bien une réalité prochainement. En effet, le PFC va prochainement être racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull, de quoi se mettre à rêver pour le futur.

« Le projet est colossal »

Interrogé par Le Figaro, Leonardo, l’ancien directeur sportif du PSG a déclaré que l’arrivée de la famille Arnault et du groupe Red Bull à la tête du Paris FC était une très bonne nouvelle. Un projet colossal, qui pourrait même profiter au champion de France selon ses dires. « C’est une très bonne chose pour la France, la Ligue 1 et même pour le PSG. Si un investisseur comme la famille Arnault arrive, c’est génial pour le football. Le projet est colossal et j’espère que cela va marcher. »

Un rôle au PFC pour Leonardo ?

Malgré un passé au PSG, Leonardo n’a pas fermé la porte au Paris FC. Toutefois, le Brésilien ne souhaite plus occuper la fonction de directeur sportif et ses choix seront toujours guidés par son sentiment. « Je vous l’ai dit, je veux changer de position dans le football, comme directeur sportif c’est terminé. Les gens du foot le savent. Ce n’est pas seulement la question d’un projet, cela dépend aussi de mon histoire, de mon sentiment, c’est toujours comme ça. »