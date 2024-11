Le cauchemar continue pour Neymar

Alexis Brunet

Après un an d’absence, Neymar a fait son retour à la compétition récemment avec son équipe d’Al-Hilal, en Ligue des champions asiatique. Malheureusement, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les soucis rattrapent le Brésilien. Lors de la victoire de son club contre Esteghlal, l’ancien joueur du PSG s’est de nouveau blessé et a été contraint de laisser sa place.

Depuis l’été 2023, Neymar n’est plus un joueur du PSG. Le club de la capitale a vendu le Brésilien à Al-Hilal, contre un chèque de 90M€. Malgré six saisons du côté de Paris, l’attaquant n’aura pas forcément convaincu tous les supporters parisiens, la faute notamment à de nombreuses absences dues aux blessures.

Neymar a fait son retour après un an d’absence

Malgré son départ du PSG, les blessures ont continué à suivre Neymar. Peu de temps après son arrivée à Al-Hilal, le Brésilien s’est de nouveau blessé et très sérieusement. Cela l’a forcé à être éloigné des terrains pendant un an et il a fait son retour à la compétition dernièrement, en Ligue des champions asiatique.

Neymar s’est de nouveau blessé

On pensait que Neymar allait enfin pouvoir se relancer et mettre ses problèmes musculaires de côté, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. Alors qu’Al-Hilal affrontait Esteghlal au quatrième tour de la Ligue des champions asiatique (victoire 2-0 du club saoudien), l’ancien attaquant du PSG s’est de nouveau blessé et il a dû être remplacé à la 86ème minute, alors qu’il était entré à la 57ème. On ne connait pas encore la gravité de la blessure, mais cela serait musculaire. Affaire à suivre...