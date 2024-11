Mercato : Neymar a tranché pour son avenir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec Al-Hilal en juin prochain, Neymar aurait pris la décision de quitter l'Arabie Saoudite à la fin de la saison. Le joueur brésilien voudrait retrouver le sourire au sein d'une nouvelle équipe, certainement la dernière de sa carrière. Deux options s'offrent à lui : un départ à Santos ou une arrivée en MLS.

Une si longue attente. Un an après, Neymar est de retour sur les terrains de football. Victime d’une rupture des ligaments croisés et sa blessure au ménisque lors de la rencontre face à l’Uruguay le 17 octobre 2023, l’ancien membre du PSG a retrouvé les couleurs d’Al-Hilal, pas encore celle du Brésil, qu’il retrouvera en 2025. L’année prochaine, Neymar pourrait aussi se lancer un défi afin de rayer, définitivement, cette page.

Un retour à Santos dans les tuyaux ?

Selon les informations de Marca, Neymar voudrait retrouver le sourire et reprendre du plaisir sur le terrain. Cela passe par un départ d’Al-Hilal à la fin de la saison. Le joueur n’aurait pas l’intention de rester en Arabie Saoudite et voudrait rejoindre une équipe dans laquelle il a des repères. Quoi de mieux que Santos pour relever la tête. Son club formateur est, à l’instant T, le grand favori pour accueillir Neymar. « Neymar arrive à Santos. En juin. C’est la conversation que nous avons » a même confié Osvaldo Nico, vice-président du conseil d’administration de Santos.

Des retrouvailles avec Messi ?

Une autre solution serait de se rendre à l’Inter Miami. Aux Etats-Unis, Neymar pourrait retrouver d’anciennes connaissances comme Sergio Busquets, Jordi Alba et bien sûr Lionel Messi. Mais comme indiqué par Tata Martino, le salary cap pourrait empêcher la formation de recruter. « C'est absurde, il faut parler avec des faits. Il faut d'abord analyser ce que la ligue offre et si c'est vraiment possible. Sur cette base, c'est impossible aujourd'hui, donc il n'y a plus lieu de continuer cette conversation » a répondu l'entraîneur de la formation. Quoi qu’il en soit, ce dernier contrat pourrait bien être le dernier de Neymar, 32 ans et martyrisé par un corps fragile.